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      Никто не знает, зачем: Савченко искупалась в Северном ледовитом океане – видео

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      Савченко искупалась в Северном ледовитом океане / Скриншот из видео Савченко

      Бывшая народный депутат Надежда Савченко в фейсбуке поделилась личным видео отдыха около Северного ледовитого океана.

      На видео Савченко заходит в воду в красном платье, а потом начинает бороться с волнами.

      Ранее: Кто хочет взять Савченко замуж: экс-нардеп поделилась личным

      "Если ты на краю света, то не теряй момент", – подписала видео экс-нардеп.

      Савченко искупалась в Северном ледовитом океане: видео

      Пользователи неоднозначно отреагировали на ролик в фейсбуке. Одни считают, что Савченко сошла с ума, а другие искренне переживают за здоровье экс-нардепа.

      "Что за глупость", "Интересно, за чей счет эти поездки", "Немного больна", "Какая красота", "Берегите себя", – отметили пользователи.

      С конца лета прошлого года Савченко регулярно публикует в фейсбуке публикации на морскую тематику. В конце августа она удивила сеть необычной фотосессией на берегу Балтийского моря, а в сентябре пользователи сети высмеяли Надежду Савченко из-за серии фото с отдыха в Черногории.

      Было и такое: Савченко появилась в Раде и забросила на стол грязные ноги: красноречивое фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Надежда Савченко
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