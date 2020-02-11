Никто не знает, зачем: Савченко искупалась в Северном ледовитом океане – видео

Бывшая народный депутат Надежда Савченко в фейсбуке поделилась личным видео отдыха около Северного ледовитого океана.

На видео Савченко заходит в воду в красном платье, а потом начинает бороться с волнами.

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"Если ты на краю света, то не теряй момент", – подписала видео экс-нардеп.

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Пользователи неоднозначно отреагировали на ролик в фейсбуке. Одни считают, что Савченко сошла с ума, а другие искренне переживают за здоровье экс-нардепа.

"Что за глупость", "Интересно, за чей счет эти поездки", "Немного больна", "Какая красота", "Берегите себя", – отметили пользователи.

С конца лета прошлого года Савченко регулярно публикует в фейсбуке публикации на морскую тематику. В конце августа она удивила сеть необычной фотосессией на берегу Балтийского моря, а в сентябре пользователи сети высмеяли Надежду Савченко из-за серии фото с отдыха в Черногории.

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