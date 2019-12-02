Кто хочет взять Савченко замуж: экс-нардеп поделилась личным – видео

Бывшая народная депутат Надежда Савченко призналась, что довольно часто получает предложения руки и сердца. Правда, есть одна вещь, которая сдерживает мужчин.

Как рассказала она в комментарии Екатерине Осадчей, ей предлагают выйти замуж и политики, и бизнесмены, и бандиты, и военные, и простые работящие ребята, и даже строители. Как подчеркнула Савченко, одним словом, большой набор.

Кстати! Надежда Савченко работает на канале Медведчука

"Но пока мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор нахожусь под судом, напомню, за якобы совершение террористического акта. Поэтому пока мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою довольно непростую судьбу", – подытожила Савченко.

Савченко поделилась о предложениях замужества: смотрите видео

Что известно о Надежде Савченко

Это освобожденная из плена Кремля украинская летчица. Страна-агрессор ее обвиняла в содействии убийству пропагандистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в пересечении украинско-российской границы. Сначала она попала в плен боевиков, а потом ее незаконно вывезли на территорию России. В мае 2016 года Россия ее выпустила из плена. Обменяли ее на задержанных в Украине ГРУшников Александрова и Ерофеева. Указ о помиловании Савченко подписал лично российский президент Владимир Путин. После возвращения Савченко в Украину она получила звание Героя Украины.

В 2018 году против нее в Украине открыли уголовное дело по статье "терроризм". Ее обвиняют в планировании серии терактов в правительственном квартале, направленных на свержение конституционного строя. Рубан задержали, когда тот перевозил с оккупированной территории на подконтрольную Украине немалый арсенал оружия. По данным ГПУ, с помощью этого оружия Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности тогдашнего президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Среди планов, по данным следствия, были подрывы здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. Через некоторое время после задержания Рубана задержали и Савченко.

Они целый год находились под стражей. В ночь на 16 апреля 2019 года суд освободил их из-под стражи, поскольку истек срок ареста, а продолжить его суд так и не сумел. Правда, судебный процесс по делу Савченко-Рубана продолжается до сих пор.

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