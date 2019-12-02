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      Хто хоче взяти Савченко заміж: екснардепка поділилася особистим – відео

      1742 Читать новость на русском
      Надія Савченко / Getty Images

      Колишня народна депутатка Надія Савченко зізналася, що доволі часто отримує пропозиції руки та серця. Щоправда, є одна річ, яка стримує чоловіків.

      Як розповіла вона у коментарі Катерині Осадчій, їй пропонують вийти заміж і політики, і бізнесмени, і бандити, і військові, і прості працьовиті хлопці, і навіть будівельники. Як підкреслила Савченко, одним словом, великий набір.

      До речі! Надія Савченко працює на каналі Медведчука

      "Але поки чоловіків стримує лише одне: я ще досі перебуває під судами, нагадаю, за нібито вчинення терористичного акту. Тому поки ще чоловіки думають, хто зможе розділити зі мною мою досить непросту долю", – підсумувала Савченко.

      Савченко поділилася про пропозиції заміжжя: дивіться відео 

      Що відомо про Надію Савченко 

      Це звільнена з полону Кремля українська льотчиця. Країна-агресор її звинувачувала у сприянні вбивства пропагандистів Ігоря Корнелюка та Антона Волошина, а також у перетині українсько-російського кордону. Спершу вона потрапила у полон бойовиків, а потім її незаконно вивезли на територію Росії. У травні 2016 року Росія її випустила з полону. Обміняли її на затриманих в Україні ГРУшників Александрова та Єрофеєва. Указ про помилування Савченко підписав особисто російський президент Володимир Путін. Після повернення Савченко до України вона отримала звання Героя України.

      У 2018 році проти неї в Україні відкрили кримінальну справа за статтею "тероризм". Її звинувачують у плануванні серії терактів в урядовому кварталі, спрямованих на повалення конституційного ладу. Рубан затримали, коли той перевозив з окупованої території на підконтрольну Україну чималий арсенал зброї. За даними ГПУ, за допомогою цієї зброї Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема тодішнього президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова. Серед планів, за даними слідства, були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва. За деякий час після затримання Рубана затримали й Савченко. 

      Вони цілий рік перебували під вартою. Уночі проти 16 квітня 2019 року суд звільнив їх з-під варти, бо завершився термін арешту, а продовжити його суд так і не зумів. Щоправда, судовий процес за справою Савченко-Рубана триває досі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко
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