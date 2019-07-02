Обличчя Майдану: хто серйозно розчарував українців

Передвиборча кампанія у розпалі, усі кандидати зареєструвались і визначились із політичними тенденціями. 21 липня українці робитимуть важливий вибір, тому варто зрозуміти – чи усе те золото, що блищить.

Згадаймо, як ми обирали попередню Раду. Було це все на хвилі Майдану та патріотизму, з вірою, що життя після втечі Януковича в країні зміниться кардинально.

Важливо! Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК на вибори-2019

У нас були народні герої, які на цій хвилі, легко стали депутатами, адже пересічний виборець асоціював кандидата із самим собою та щиро довіряв йому.

Надія Савченко

Надія Савченко – полонена військова льотчиця, що зухвало поводилась перед російською фемідою та не визнавала обвинувачень агресора. За неї серце боліло у всієї країни. Вона опинилась першим номером у списку партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, що дало їй стовідсоткову гарантію отримати мандат, а самій партії, на інформаційній хвилі, додаткові голоси.



Надія Савченко

Чим обернулось депутатство Савченко

Вона запам'яталась хіба законом про зарахування одного дня у СІЗО за два після вироку, що спричинило бум дострокових звільнень та зростання рецидивів серед колишніх ув'язнених.

А ще важко забути плівки з обговоренням Надією планів підірвати Раду та її затримання у стінах парламенту через підозру у плануванні теракту та державній зраді.

Після підозр про теракт мережу підірвало відео з Надією Савченко:

Усе це – неймовірне розчарування для всієї країни й для виборців, які справді щиро вірили, що патріотка Савченко врятує країну від корупції.

Що тепер у планах Савченко

Партія "Батьківщина" ще після перших скандалів швиденько відхрестилася від Савченко і шансів потрапити до бодай якихось списків у Надії надій не залишалося. Те, що вона фігурант кримінальної справи – не завадило їй оновити депутатські амбіції. Адже вироку у справі ще нема, отже й заборонити спробувати свої сили у депутатстві теж підстав нема.

На допомогу прийшла рятівна мажоритарка. Надія Савченко зареєструвалася кандидатом від округу № 51 у селищі Зайцеве. Компанію їй склала її сестра Віра – на окрузі № 45 (Авдіївка і Ясинуватський район).



Віра та ​Надія Савченко

Михайло Гаврилюк

Ще один герой – козак Михайло Гаврилюк. Під час Майдану його роздягнули та катували "беркутівці", а ці кадри обійшли увесь світ.



Кадри з відео, де "Беркут" знущається з Гаврилюка

Михайло став неймовірно популярний, йому щиро співчували тисячі людей та сприйняли його як мученика. Та й образ простого хлопця із народу, з маленького села у Хотинському районі, як ніколи імпонував виборцям. Усім хотілося бачити у владі таких же простих людей із такими ж проблемами. Здавалося – він зможе.



Михайло Гаврилюк

Гаврилюк пішов по мажоритарці як кандидат від "Народного фронту" не у рідних краях, а взявся підкорювати Київщину – 95 округ – це Ірпінь та Києво-Святошинськи район.

Що зробив Гаврилюк у Раді

У 2015 році він обійшов конкурентів та отримав мандат. Але що зробив найнародніший народний депутат для країни та для свого округу? Фактично – нічого.

Зате сам Гаврилюк вибився в люди: за час депутатства одружився, купив дорогу машину, квартиру, відпочив за кордоном та встиг оскандалитись із побиттям журналіста.

Які плани у Гаврилюка на виборах-2019

Тепер вирішив знову випробувати долю. Цього разу Гаврилюк – знову пішов по мажоритарці, по тому самому виборчому округу. Але тепер вже просто як самовисуванець. Чи клюне на таку прісну приманку виборець цього річ? Питання риторичне.

Володимир Парасюк

Володимир Парасюк – він промовив легендарну фразу зі сцени Майдану про те, що Янукович має піти. І на цій хвилі він пройшов у Раду легко – на довірі людей. Теж по мажоритарці у рідних краях.



Володимир Парасюк

Чим запам'яталось депутатство Парасюка

Надто бурхливою законотворчістю так само не відзначився, чого не скажеш про скандали та бійки, ініційовані депутатом.

Чого очікувати від Парасюка сьогодні

Парасюк цього річ теж пішов на нове коло, але ЦВК відмовила йому у реєстрації, пославшись на проблеми із поданими документами. Але тут Парасюк не розгубився, понадавав емоційних інтерв'ю на кількох каналах та пообіцяв подати на ЦВК у суд.

Ольга Богомолець та Олег Мусій

Ольга Богомолець та Олег Мусій – були медиками Майдану, але отримавши депутатський мандат почали затяту боротьбу за крісло міністра охорони здоров'я.



Ольга Богомолець та Олег Мусій

Чим Богомолець та Мусій запам'ятались у Раді

Методи – скандали, інтриги, відверте протистояння. Не витримавши їхнього тиску з посади свого часу пішов Олександр Квіташвілі, а от Уляна Супрун навчилася стійко тримати удар.

Що тепер у планах Богомолець та Мусія

Зараз Богомолець опинилась у списку партії Порошенка "Європейська солідарність", а Мусій пішов мажоритарником по 124 округу, де, до речі, буде конкурувати з Олегом Махіцьким та Остапом Семераком.

Дмитро Ярош, Євген Нищук та Дмитро Булатов

Лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош теж після обрання його депутатом пішов у підпілля, але от зараз активізувався знову, з'явившись у списку "Свободи".



Дмитро Ярош

Ще ми можемо згадати, хоч і не депутатів, але міністра культури Євгена Нищука, яким він став після ролі ведучого на сцені Майдану, та міністра молоді та спорту Дмитра Булатова. Останньому цю посаду йому принесла історія з викраденням, катуваннями та відрізаним вухом. Чим скінчилася його урядова кар'єра – історія відома і сумна.



Євген Нищук



Дмитро Булатов

Здебільшого сьогодні у народних кандидатах ми розчарувалися, бо чекали справжніх змін. Народні кандидати нажито в корупційних історіях не відзначились, але й на розклад в Раді суттєво не вплинули. І тепер вони надіються на другий шанс.

Тенденції парламентських виборів 2019 року

Тенденції цьогорічної кампанії – шоу-біз та телебачення, артисти та телеведучі. Звісно, задав такий хайп президент Зеленський. Адже таких кандидатів нібито знають усі, вони поряд із кожним, варто просто увімкнути телевізор.



Володимир Зеленський

Тішить бодай той факт, що деякі топові артисти, які на початку заявляли про свої парламентські амбіції, до ЦВК таки не дійшли, а просто використали депутатську тему для додаткового піару.

До прикладу, Анастасія Приходько хоч і не з'явилась у списках "Батьківщини", однак, зареєструвалась по мажоритарному округу у Вінниці.



Анастасія Приходько

Модні тенденції, відоме ім'я та популярність – не є гарантіями якісної роботи у парламенті. І виборцю варто про це пам'ятати. Так званий "хайп" не має визначати долю країни на наступні п'ять років. Ми вже не раз наступали на ті й самі граблі – треба бути уважнішими.



Позачергові парламентські вибори-2019: основні дати