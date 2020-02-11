Ніхто не знає, навіщо: Савченко скупалася в Північному льодовитому океані – відео

Колишня народна депутатка Надія Савченко у фейсбуці поділилася особистим відео з відпочинку поблизу Північного льодовитого океану.

На відео Савченко заходить у воду в червоній сукні, а потім починає боротися з хвилями.

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"Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить", – підписала відео екснардепка.

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Користувачі неоднозначно відреагували на ролик у фейсбуці. Одні вважають, що Савченко збожеволіла, а інші щиро переживають за здоров’я екснардепки.

"Що за дурня", "Цікаво, за чий рахунок ці поїздки", "Трохи хвора", "Яка краса", "Бережіть себе", – зазначили користувачі.

З кінця літа минулого року Савченко регулярно викладає у фейсбуці публікації на морську тематику. Наприкінці серпня вона здивувала мережу незвичайною фотосесією на березі Балтійського моря, а в вересні користувачі мережі висміяли Надію Савченко через серію фото з відпочинку в Чорногорії.

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