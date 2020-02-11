15:56
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Ніхто не знає, навіщо: Савченко скупалася в Північному льодовитому океані – відео

      733 Читать новость на русском
      Савченко скупалася в Північному льодовитому океані / Скріншот з відео Савченко

      Колишня народна депутатка Надія Савченко у фейсбуці поділилася особистим відео з відпочинку поблизу Північного льодовитого океану.

      На відео Савченко заходить у воду в червоній сукні, а потім починає боротися з хвилями.

      Раніше: Хто хоче взяти Савченко заміж: екснардепка поділилася особистим

      "Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить", – підписала відео екснардепка.

      Савченко скупалася в Північному льодовитому океані: відео

      Користувачі неоднозначно відреагували на ролик у фейсбуці. Одні вважають, що Савченко збожеволіла, а інші щиро переживають за здоров’я екснардепки.

      "Що за дурня", "Цікаво, за чий рахунок ці поїздки", "Трохи хвора", "Яка краса", "Бережіть себе", – зазначили користувачі.

      З кінця літа минулого року Савченко регулярно викладає у фейсбуці публікації на морську тематику. Наприкінці серпня вона здивувала мережу незвичайною фотосесією на березі Балтійського моря, а в вересні користувачі мережі висміяли Надію Савченко через серію фото з відпочинку в Чорногорії.

      Було й таке: Савченко з'явилась в Раду і закинула на стіл брудні ноги: промовисте фото

      Міжнародний день жінок і дівчат в науці: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
      сьогодні
      20894
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Україна та Білорусь планують провести спільно Олімпіаду: наскільки це можливо
      Ігор Саджениця 130
      сьогодні , 15:13 Які зарплати отримали міністри у січні: суми
      Анастасія Зазуляк 1332
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 217
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      165
      сьогодні , 15:00 Призначення Путіним нового "смотрящого" по Україні: оцінки та ризики
      Юрій Шуліпа 1604
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук