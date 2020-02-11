Ніхто не знає, навіщо: Савченко скупалася в Північному льодовитому океані – відео
Колишня народна депутатка Надія Савченко у фейсбуці поділилася особистим відео з відпочинку поблизу Північного льодовитого океану.
На відео Савченко заходить у воду в червоній сукні, а потім починає боротися з хвилями.
Раніше: Хто хоче взяти Савченко заміж: екснардепка поділилася особистим
"Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить", – підписала відео екснардепка.
Савченко скупалася в Північному льодовитому океані: відео
Користувачі неоднозначно відреагували на ролик у фейсбуці. Одні вважають, що Савченко збожеволіла, а інші щиро переживають за здоров’я екснардепки.
"Що за дурня", "Цікаво, за чий рахунок ці поїздки", "Трохи хвора", "Яка краса", "Бережіть себе", – зазначили користувачі.
З кінця літа минулого року Савченко регулярно викладає у фейсбуці публікації на морську тематику. Наприкінці серпня вона здивувала мережу незвичайною фотосесією на березі Балтійського моря, а в вересні користувачі мережі висміяли Надію Савченко через серію фото з відпочинку в Чорногорії.
Було й таке: Савченко з'явилась в Раду і закинула на стіл брудні ноги: промовисте фото