Как приспешники Януковича восстанавливают свое влияние в Украине

Люди, которые были близкими соратниками президента-беглеца Виктора Януковича в последнее время очень часто появляются на некоторых украинских телеканалах. Портнов, Лукаш и другие персонажи из прошлого все активнее пропагандируют чуждые Украине идеи. Некоторые экс-чиновники Януковича возвращается во власть. Подробно об этом в статье на сайте 24 канала.

После расстрелов на Майдане Виктор Янукович бежал из страны. Это произошло 22 февраля 2014 года. Вместе с ним исчезают и его приспешники – те, кто годами работали на режим, который разделял украинцев на своих-чужих и вел наше государство подальше от европейских ценностей.

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Прошло шесть лет. Сам беглый президент находится все это время в России, а вот некоторые его соратники уже вернулись в Украину и настолько обнаглели, что ведут здесь агитационную работу с населением через подконтрольные пророссийским олигархам СМИ и всячески пытаются вернуть свое влияние на власть.

Кто из окружения Януковича вернулся в Украину?

Есть такая народная мудрость: ненаказанное зло порождает еще большее зло. В течение шести лет ни один из соратников Януковича и организаторов антиукраинских акций и расстрелов майдановцев, наказан не был.

Так уж случилось, что с приходом к власти Владимира Зеленского, в Украине начали возвращаться реваншисты. Это бывшие члены Партии регионов, участники антимайдана и просто "идейные" люди Януковича. Они считают, что с ними поступили нечестно и пользуясь бездействием, а иногда и содействием, послемайдановской власти восстанавливаются в украинском обществе.

Первая ласточка – Портнов

Одним из первых в медиапространство попал одиозный юрист администрации Януковича Андрей Портнов. Его возвращение сопровождалось бурной реакцией СМИ и общества. Портнов не скрывал, что приехал чтобы отомстить.

Напомним, что именно этот человек был автором скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Майдана.

Все время до своего феерического возвращения Портнов находился в России, а затем перебрался в Австрию.



Виктор Янукович с Андреем Портновым / фото: Укринформ

Уже в Украине, 15 января 2020 года, с помощью скандальной судьи Светланы Волковой, Портнов "доказал", что на самом деле он никуда не исчезал, а просто находился все время в командировке. Решением украинского суда ему насчитали даже зарплату, с которой уплачивались налоги.

Очевидно, что Портнов собрался вернуться во власть, а непрерывное пребывание в Украине в последние годы дает ему возможность быть избранным народным депутатом.

Что не так с Портновым?В Украине против Портнова существовали уголовные производства за государственную измену. Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года. Другое дело возбуждено из-за кражи – растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".

На момент возвращения Портнова в Украину ГПУ, которую тогда возглавлял Юрий Луценко, по неизвестным причинам не задержала одиозного экс-чиновника.

Позже Портнова даже восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета. Впрочем, из-за протестов студентов это решение отменили.

Как и обещал сам Портнов, по возвращению он занялся "посадкой" Петра Порошенко. Он демонстрировал удивительную осведомленность в делах ГБР, и регулярно анонсировал даты и время допросов пятого президента Украины, вероятно Портнов был инициатором этих дел.

Все забыли кто такой Сергей Тигипко?

Еще один соратник Виктора Януковича, бывший вице-премьер в правительстве Азарова Сергей Тигипко также давно исчез из поля зрения журналистов. Но его "откопал" Владимир Зеленский и рассматривает, если верить сообщениям СМИ, на должность главы Кабинета министров. Однако пока президент подтвердил лишь факт беседы с кандидатом.

Тигипко не скрылся в других странах и жить и строить бизнес в Украине ему никто не мешал. Даже после того, как он, будучи народным депутатом, проголосовал за те же "диктаторские законы", Тигипко никто не трогал.



Сергей Тигипко и Виктор Янукович / фото: Рупор Одессы

Тигипко согласно законодательству Украины не может работать на высоких государственных должностях, поскольку он является "люстрованым" чиновником правительства Азарова. Стоит сказать, что господин Тигипко работал также в правительствах Ющенко, Пустовойтенко и опального Павла Лазаренко.

Человек опытный, никто в этом не сомневается. А на "люстрацию" можно и глаза закрыть, как это было когда Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента.

Кроме того, президента не огорчает тот факт, что Тигипко был заместителем председателя Партии регионов. В окружении Зеленского многие с такой биографией. Например, действующий председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что до 2010 года был членом этой партии и поддерживал политику Виктора Януковича. А среди членов Высшего совета партии "Слуга народа" обнаружили людей, которые также были связаны с Партией регионов или с соратниками Виктора Януковича.

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Почему появились слухи о премьерстве Сергея Тигипко, объясняет политтехнолог Сергей Гайдай. Эксперт убежден, что так Владимир Зеленский проверяет реакцию общества.

Елена Лукаш-Беркут

Еще одна подручная Януковича, Елена Лукаш, также вернулась в информационное пространство и регулярно посещает эфире на каналах Виктора Медведчука – 112, ZIK, News One и охотно распространяет статьи пророссийского сайта Страна.ua.

Елена Лукаш, бывший член Партии регионов и министр юстиции во времена Януковича распространила статью с такими комментарием: "Хроники массовой резни. Это надо знать и помнить".

Ее миссия заключается в том, чтобы раздувать тезис несправедливости и выборочного правосудия, а по сути просто разделять украинцев, чтобы снова прийти к власти. Ведь со времен древнего Рима политики знали золотое правило: разделяй и властвуй.

Подливает масла в огонь и нынешняя власть. Накануне нового года Зеленский отдал экс-беркутовцев России в замен на украинских пленных. И теперь бывшие правоохранители, которые проходили по делам Майдана, утверждают, что уже вернулись в Украину, чтобы восстановить "честное имя Беркута", который жестоко избивал людей.



Елена Лукаш и Виктор Янукович / фото: ukrainians.today

Приспешники Януковича ведут продуманную и спланированную деятельность, цель которой – дегероизация событий Революции Достоинства. В статьях одиозного издания "Стана.ua", комментариях Лукаш, или заявлениях Портнова постоянно звучат слова, унижающие участников Майдана. Всех оппонентов называют: "майданутыми", "кастрюлеголовыми", "рагулями".

Как избежали ответственности за сепаратизм и кражи

Некоторые экс-чиновники беглого президента правда не смогли уйти от правосудия, но их дела затягиваются, а самих обвиняемых отпускают на волю.

Среди них и такая одиозная личность как Александр Ефремов, который возглавлял Партию регионов. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Но в 2019 году он был освобожден из тюрьмы, а позже отменили и его домашний арест. Это сделали украинские суды.

Такого одиозного регионала как Михаил Добкин и его друга Геннадия Кернеса особо никто и не трогал.

27 февраля 2020 года стала известна судьба еще одного приспешника Виктора Федоровича. Александра Вилкула освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел.

Украла 342 миллиона, отпустили за шесть

Раису Богатыреву, которая возглавляла министерство здравоохранения в правительстве Азарова, подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) при организации и проведении закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения. Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.



Виктор Янукович и Раиса Богатырева / фото: dosye.com.ua

В октябре 2014 года Генпрокуратура объявила Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. После этого в сентябре 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.

В августе 2019 года Богатырева прилетела в Украину из Минска и была задержана Нацполицией.

Печерский районный суд Киева 28 августа избрал экс-главе Министерства здравоохранения меру пресечения – 60 дней содержания под стражей или залог в размере шести миллионов гривен. 29 августа нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Новинский внес залог за Богатыреву. Она должна находиться под домашним арестом.

Штепа на свободе

Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа также была членом Партии регионов и большой фанаткой Януковича.

СБУ начала следствие против нее в апреле, арестовали Штепу в июле 2014 года. Ее обвиняют в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением боевиков. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".



Неля Штепа / фото: Левый Берег. Евгений Плинский

За время рассмотрения дела Штепы сменилось 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая дальше настойчиво заявляет о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.

Известно, что в разгар Майдана, в декабре 2013 года, Неля Штепа поддерживала и агитировала за антимайдановцев.

12 апреля 2014 года, когда в Славянск зашли боевики и российские военные, Штепа, не скрывая, радовалась этому. Она убеждала всех жителей города, собравшихся возле захваченного горотдела милиции, что это "наши, донецкие ребята".

Сейчас Неля Штепа находится на свободе. 27 февраля 2020 года стало известно, что суд не смог выбрать бывшей городской главе Славянска меру пресечения. Заседание суда по ее делу не произошло – на него не пришли оба прокурора, которые находились в отпуске. С 2018 года Штепе не удается избрать меру пресечения.

В январе 2020 году она заявила, что снова будет баллотироваться в мэры.

Экс-адвокат Януковича получил должность в ГБР

20 января появилась информация о том, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Ранее он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы президента Виктора Януковича.



Александр Бабиков / фото: sud.ua

О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против участников Революции Достоинства.

В то же время исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет. Поскольку подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР.

"Серый кардинал" времен Януковича

В Офисе президента Украины рассматривают новых кандидатов на должность министра иностранных дел, и одним из них является "серый кардинал" МИД времен Януковича Руслан Демченко.

Об этом написал на своей странице в Facebook редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, передает "Украинская правда".

"Уже с месяц в МИД и в ОПУ говорят о том, что одним из кандидатов является Руслан Михайлович Демченко. И это не просто слухи", – написал он.

Решение в отношении Демченко не принято, и неизвестно, сам ли он согласится на эту должность, но нынешний министр Вадим Пристайко с большой вероятностью не останется в новом составе Кабмина.



Руслан Демченко / фото: mfa.gov.ua

Демченко с июля прошлого года работает советником президента Владимира Зеленского. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко.

Демченко – бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко, в начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Во времена Евромайдана в МИД его запомнили как главного противника "дипломатической фронды" – то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это – тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.

Во времена Леонида Кожары Демченко стал "серым кардиналом" МИД. Именно он формулировал и рассылал по посольствам требования – кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. Ведь по закону о люстрации Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок.

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