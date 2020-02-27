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      Как живут дети украинских политиков за рубежом

      - Читати новину українською

      Несут ли ответственность родители за шалости своих детей? Очередной скандал вокруг сына Петра Порошенко заставляет вернуться к этой теме – как живут дети украинских политиков. Подробно об этом в статье на сайте 24 канала.

      Сын пятого президента Украины Михаил Порошенко попал в скандал с концертом российского рэпера Face. На видео в Лондоне на сцену вышел молодой человек, очень похожий на сына Петра Порошенко и начал выкрикивать со сцены "русские в Лондоне".

      Читать также: Сын Порошенко попал в скандал: как это повлияет на репутацию пятого президента

      С момента обнародования видео прошло достаточно времени, чтобы опровергнуть факт. Однако подобных заявлений от Михаила или от его отца, Петра Порошенко, не было.

      Собственно, это уже не первый скандал, в который попал Михаил Порошенко. Напомним, что в 2017 году парень надел футболку с надписью: "Russia" и фотография попала в СМИ.

      Тогда отцу пришлось оправдываться за поступок сына. Петр Порошенко сказал, что серьезно поговорил с Михаилом, которому в то время было 15 лет. Но очевидно, что слова отца к нему не дошли.

      Да, с детьми иногда бывает трудно. Воспитать сына – это нелегкий долг и бывают в жизни случаи, когда дети идут наперекор своим родителям. Как тут не вспомнить сына героя Украины Вячеслава Черновола – Тараса, который стал членом пророссийской Партии регионов.

      Но вернемся к Порошенко. Старший сын пятого президента Украины идет по стопам отца и даже участвовал в войне. Если верить словам самого Алексея Порошенко, он служил в 2014 году под чужой фамилией, чтобы не подвергать опасности сослуживцев.


      Алексей Порошенко с женой / фото с его страницы в Facebook

      Младший Михаил находится совсем в другой среде – он учится в Лондоне и дружит с парнями и девушками, среди которых наверняка немало детей российских олигархов.


      Михаил Порошенко поддерживает отца во время допроса в ГБР / фото: elise.com.ua

      Очевидно, парень не до конца осознает значение своих действий и того, какой имиджевый удар он наносит политической карьере своего отца.

      В Петра Порошенко есть еще две дочери – Александра и Евгения, они учились также в Лондоне, а после намеревались вернуться в Украину.


      Дочери Петра Порошенко / фото с его страницы на Facebook

      Как живут за границей дети других украинских политиков?

      Многие украинские политики отправляют своих детей учиться в престижные и дорогие учебные заведения мира. Украинские мажоры преимущественно учатся в Великобритании. Некоторые дети вообще не имеют украинского гражданства и не говорят на украинском.

      Дочь нардепки от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко с 10 лет не проживает в Украине. Она живет и учится в Лондоне.

      Ирина Геращенко с мужем и дочерью / фото Табло ID

      В СМИ пишут, что она даже не владеет украинским языком. Появляется в Украине достаточно редко. В Лондоне живет в апартаментах матери Ирины Герщенко. Стоимость апартаментов превышает 15 миллионов фунтов стерлингов.

      Обе дочери Сергея Таруты учатся в Великобритании. Младшая дочь учится в Кентербери, а старшая после окончания вуза защищалась в Лондонской школе экономики. Стоимость обучения в этих учебных заведениях стартует от 18-20 тыс. долларов.


      Сергей Тарута с дочерьми / фото: dosye.com.ua

      Две дочери бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана живут также в Великобритании.

      Известно, что старшая дочь Юлия учится в одном из лондонских университетов на юридическом факультете. В столице Великобритании она живет несколько лет. А Кристина Гройсман перебралась в Англию лишь во времена премьерства ее отца.


      Семья Гройсманов / фото: UKR.MEDIA

      Дети пророссийского депутата Верховной Рады от "Оппоплатформы – за жизнь" Вадима Новинского имеют гражданство России, учились в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого еще год доучивались в Британии.


      Вадим Новинский с дочкой / фото: ForPost

      Экс-народный депутат и бизнес-партнер Петра Порошенко Игорь Кононенко проспонсировал обучение дочерей в Швейцарии. Младшую – сначала в школе TASIS, после – в университете в Маргоне. Старшая же дочь училась в Институте Глиона гостинично-ресторанного бизнеса.


      Дети Кононенко / коллаж: styler.rbc.ua

      Дети Виталия Кличко, городского головы Киева, учились в Германии.

      Егор-Даниэль, Максим и Елизавета-Виктория получали образование в Международной школе Гамбурга.


      Дети и жена Виталия Кличко / фото: bigmir.net

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Петр Порошенко
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