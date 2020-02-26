Сын Порошенко попал в скандал: как это повлияет на репутацию пятого президента

Сын пятого президента Украины Михаил Порошенко попал в скандал с концертом российского рэпера Face. На видео в Лондоне на сцену вышел молодой человек, очень похожий на сына Петра Порошенко, и начал выкрикивать со сцены "русские в Лондоне".

Повлияет ли это на политический рейтинг Порошенко – в эфире 24 канала рассказал эксперт по репутации Борис Тизенгаузен.

Читайте также: Рейтинг Владимира Зеленского: кого бы украинцы выбрали президентом сегодня

По его мнению, ни сын за отца, ни отец за тем более совершеннолетнего сына не отвечает.

Я думаю, что это не ударит по рейтингу Порошенко. Стоит понимать: так как сын Порошенко учится в Лондоне, там совершенно другая среда. Его окружают дети российских олигархов, туда в основном приезжают российские звезды. Он находится не в среде "армія, мова, віра", а в совершенно другой,

– отметил Тизенгаузен.

Он добавил, даже если бы сын Порошенко поехал в Москву и носил там футболку с Путиным, нужно понимать, что иногда дети поступают совершенно безрассудно. И отвечать родителям за то, что они выбрали такой путь – абсолютно неправильно.

Видео: вероятно сын Порошенко на концерте в Лондоне

Также эксперт подчеркнул, что обыватель, конечно, будет "тыкать" в Порошенко этой историей. "Мол, как ты руководил страной, если ты не можешь сыном управлять. И частично они будут правы", – добавил Тизенгаузен.

Он подчеркнул, что в случае "зашквара" детей, рейтинг политика будет падать только тогда, если он сам неправильно на это будет реагировать.

Официально Петр Порошенко не подтвердил, что это его сын. Однако и не опроверг информацию

"А так, то все прекрасно понимают, что дети бывают иногда неуправляемыми и занимаются вполне протестными вещами", – подытожил эксепрт по репутации.

Видео: Тизенгаузен о родителях-политиках и их детях