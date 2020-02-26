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      Син Порошенка втрапив у скандал: як це вплине на репутацію п'ятого президента

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      Син Порошенка втрапив у скандал / Screenshot

      Син п'ятого президента України Михайло Порошенко потрапив у скандал з концертом російського репера Face. На відео в Лондоні на сцену вийшов молодий чоловік, дуже схожий на сина Петра Порошенка і почав вигукувати зі сцени "русские в Лондоне".

      Чи вплине це на політичний рейтинг Порошенка – в ефірі 24 каналу розповів експерт з репутації Борис Тизенгаузен.

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      На його думку, ні син за батька, ні батько за тим паче повнолітнього сина не відповідає.

      Я думаю, що це не вдарить по рейтингу Порошенка. Варто розуміти: так як син Порошенка вчиться в Лондоні, там цілком інше середовище. Його оточують діти російських олігархів, туди переважно приїжджають російські зірки. Він перебуває не в середовищі "армії, мови та віри", а в цілком іншій,
      – зазначив Тизенгаузен.

      Він додав, навіть якщо би син Порошенка поїхав до Москви і носив там футболку з Путіним, потрібно розуміти, що інколи діти вчиняють цілком нерозважливо. І відповідати батькам за те, що вони обрали такий шлях – цілком неправильно. 

      Відео: ймовірно син Порошенка на концерті в Лондоні

      Також ексерт наголосив, що обиватель, звісно, буде "тицяти" в Порошенка цією історією. "Мовляв, як ти керував країною, якщо ти чином не можеш керувати. І частково вони будуть праві", – додав Тизенгаузен.

      Він підкреслив, що у разі "зашквару" дітей, рейтинг політика буде падати лише тоді, якщо він сам неправильно на це реагуватиме.

      Офіційно Петро Порошенко не підтвердив, що це його син. Проте, й не спростував інформацію

      "А так, то всі прекрасно розумієють, що діти бувають інколи некерованими та займаються цілком протестними речима", – підсумував ексепрт з репутації.

      Відео: Тизенгаузен про батьків-політиків та їхніх дітей

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Велика Британія Петро Порошенко
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