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      Як живуть діти українських політиків за кордоном

      - Читать новость на русском
      Де живуть й навчаються діти відомих політиків? / educationindex.co.uk

      Чи несуть відповідальність батьки за витівки своїх дітей? Черговий скандал навколо сина Петра Порошенка змушує повернутися до цієї теми – як живуть діти українських політиків. Детально про це у статті на сайті 24 каналу.

      Син п'ятого президента України Михайло Порошенко потрапив у скандал з концертом російського репера Face. На відео в Лондоні на сцену вийшов молодий чоловік, дуже схожий на сина Петра Порошенка і почав вигукувати зі сцени "русские в Лондоне".

      Читати також: Син Порошенка втрапив у скандал: як це вплине на репутацію п'ятого президента

      З моменту оприлюднення відео минуло достатньо часу аби спростувати факт. Проте подібних заяв від Михайла чи від його батька, Петра Порошенка, не було.

      Власне, це вже не перший скандал у який потрапив Михайло Порошенко. Нагадаємо, що у 2017 році хлопець одягнув футболку з написом: "Russia" й світлина потрапила у ЗМІ.

      Тоді батькові довелося виправдовуватись за вчинок сина. Петро Порошенко сказав, що серйозно поговорив з Михайлом, якому на той час було 15 років. Але очевидно, що батькові слова до нього не дійшли.

      Так, з дітьми іноді буває важко. Виховання сина це нелегкий обов’язок й трапляються у житті випадки, коли діти йдуть наперекір своїм батькам. Як тут не згадати сина героя України В’ячеслава Чорновола – Тараса, який став членом проросійської Партії регіонів.

      Але повернемось до Порошенків. Старший син п’ятого президента України йде стопами батька й навіть брав участь у війні. Якщо вірити словам самого Олексія Порошенка, він служив у 2014 році під чужим прізвищем.

      Олексій Порошенко з дружиною / фото з його сторінки у Facebook

      Молодший Михайло знаходиться зовсім в іншому середовищі – він навчається в Лондоні й товаришує з хлопцями й дівчатами, серед яких напевно чимало дітей російських олігархів.

      Михайло Порошенко підтримує батька під час допиту в ДБР / фото: elise.com.ua

      Очевидно, хлопець не до кінця усвідомлює значення власних дій та того, який іміджевий удар він наносить політичній кар’єрі свого батька.

      В Петра Порошенка є ще дві доньки – Олександра і Євгенія, вони навчались також в Лондоні, а після мали намір повернутися до України.

      Доньки Петра Порошенка / фото з його сторінки у Facebook

      Як живуть за кордоном діти інших українських політиків?

      Багато українських політиків відправляють своїх дітей вчитися в престижні і дорогі навчальні заклади світу. Українські мажори переважно вчаться у Великій Британії. Дехто з дітей взагалі не мають українського громадянства й не говорять українською.

      Донька нардепки від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко з 10 років не проживає в Україні. Вона живе і вчиться в Лондоні.

      Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / фото: Табло ID

      У ЗМІ пишуть, що вона навіть не володіє українською мовою. З’являється в Україні досить рідко. У Лондоні живе в апартаментах матері Ірини Герщенко. Вартість апартаментів перевищує 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

      Обидві дочки Сергія Тарути вчаться в Британії. Молодша дочка вчиться в Кентербері, а старша після закінчення вузу захищалася в Лондонській школі економіки. Вартість навчання в цих навчальних закладах стартує від 18-20 тис. доларів.

      Сергій Тарута з доньками / фото: dosye.com.ua

      Дві доньки колишнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана живуть також у Великобританії.

      Відомо, що старша донька Юлія навчається в одному з лондонських університетів на юридичному факультеті. У столиці Великобританії вона живе кілька років. А Христина Гройсман перебралася до Англії лише за часів прем’єрства її батька.

      Родина Гройсманів / фото: UKR.MEDIA

      Діти проросійського депутата Верховної Ради від "Опоплатформи – за життя" Вадима Новинського мають громадянство Росії, вчилися в Санкт-Петербурзькому державному університеті, а після цього ще рік доучувалися в Британії.

      Вадим Новинський з донькою / фото: ForPost

      Екс-народний депутат й бізнес-партнер Петра Порошенка Ігор Кононенко проспонсорував навчання дочок в Швейцарії. Молодшу – спочатку в школу TASIS, після – в університет в Маргоне. Старша ж дочка вчилася в Інституті Гліона готельно-ресторанного бізнесу.

      Діти Кононенка / колаж: styler.rbc.ua

      Діти Віталія Кличка, міського голови Києва, навчались у Німеччині.

      Єгор-Даніель, Максим і Єлизавета-Вікторія отримували освіту у Міжнародній школі Гамбурга.

      Діти й дружина Віталія Кличка / фото: bigmir.net

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини політики Публікації Статті Петро Порошенко
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