Возвращение экс-чиновников Януковича: в чем причина и что будет дальше

Возвращение в Украину экс-чиновников прежнего режима Януковича, назначение люстрированных должностных лиц во властные кабинеты вызвало недовольство у украинцев. Кто приехал в Украину, а кого опять назначили на высокие должности – в материале 24 канала.

Андрей Портнов, экс-чиновник администрации Януковича

Одиозный юрист администрации Януковича Андрей Портнов был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.

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Выехал в Россию сразу после Революции Достоинства в 2014 году. Затем перебрался в Австрию. Против Портнова было возбуждено уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года.

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В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его исключили из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".



Портнов вернулся из-за провальной работу ексгенпрокурора Луценко? / Фото Facebook

Канада в 2018 году отказалась снимать с него санкции и выплачивать компенсации.

19 мая Портнов вернулся в Украину после 5 лет проживания за границей.

ГПУ ведет переговоры с правительством Канады о возможном продолжении санкций против Портнова.

На момент возвращения Портнова в Украину ГПУ, которую тогда возглавлял Юрий Луценко, по неизвестным причинам не задержала одиозного экс-чиновника.

Портнова даже восстановили на должности доктора кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета. Впрочем, из-за протестов студентов отменили решение.

Раиса Богатырева, экс-министр здравоохранения в правительстве Азарова

Раису Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) при организации и проведении закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения. Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

В октябре 2014 года Генпрокуратура объявила Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. После этого в сентябре 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.



Следствие против Богатыревой продолжается / Фото Facebook

В августе 2019 года Богатырева прилетела в Украину из Минска и была задержана Нацполицией.

Печерский районный суд Киева 28 августа избрал бывшей главе Министерства здравоохранения меру пресечения – 60 дней содержания под стражей или залог в размере 6 миллионов гривен. 29 августа нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Новинский внес залог за Богатыреву. Она должна находиться под домашним арестом.

Владислав Каськив, экс-глава Госкоминвестпроекта

Владислава Каськива подозревают в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Госбюджета Украины на сумму около 7,5 миллиона гривен.

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1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы в Украину. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с возможностью внесения залога. Залог в размере 160 тысяч гривен за него внес юрист Виктор Ермолаев уже 2 ноября 2017 года. Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.



Каськив подписал соглашение на 1 миллиард долларов с лыжным инструктором / Фото Facebook

В мае 2019 года Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело о хищении 259,2 миллиона гривен Госинвестпроекта. На скамье подсудимых находится 9 человек, преимущественно экс-чиновника Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания", а также родной брат Владислава Каськива, который находится в розыске. Где сам Каськив, точно неизвестно.

Сергей Вовк, судья Печерского суда

Судья Сергей Вовк отметился рядом резонансных решений во время правления Януковича и после его побега. Вовк в 2012 году приговорил Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце "Украина". Европарламент признал, что Юрия Луценко приговорили по политическим мотивам.

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Вовк был председательствующим в составе коллегии судей, которая приговорила бывшего исполняющего обязанности министра обороны Иващенко к 5 годам лишения свободы. Иващенко обвинили в злоупотреблении служебным положением в 2009 году при подписании плана санации ГП "Феодосийский судомеханический завод" в Крыму. Европейский парламент в мае 2012 года признал, что Иващенко приговорили по политическим мотивам.



Сергея Вовка из-за плохой судейской реформы могут освободить / Фото Цензор

В августе 2019 года судья Сергей Вовк удовлетворил иск Андрея Портнова о защите чести и достоинства. Вовк постановил взыскать с государственного бюджета почти 7 миллионов гривен в пользу Портнова.

Вовк избирал меру пресечения фигурантам по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко, и постановил держать их под стражей до 8 февраля 2020 года. Судья проигнорировал аргументы адвокатов и их просьбу применить мягкую меру пресечения.

В марте 2015 года ГПУ начала уголовное производство в отношении судьи Вовка по факту разблокирования им средств со счетов бывшего министра АПК правительства Азарова Николая Присяжнюка, которого подозревают в завладении деньгами Аграрного фонда на 540 миллионов гривен, выделенных государством на регулирование цены на сахар.

В 2016 году прокуратура Киева сообщала, что в отношении судьи Сергея Вовка было досудебное следствие по вынесение судьей заведомо неправосудного решения по гражданскому делу (судья будто бы незаконно лишил гражданина права собственности на принадлежащее ему имущество).

Вовка отстраняли пять раз от работы, но каждый раз судья возвращался к работе в Печерском суде Киева.

Александр Бабиков, адвокат Януковича

Экс-адвоката бывшего президента-беглеца Януковича Александра Бабикова назначили заместителем директора Государственного бюро расследований. Однако, по словам народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой, Бабиков знал о назначении еще до объявления конкурса на эту должность. В частности, Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность до того, как конкурс вообще был объявлен. Хотя по закону должен это сделать в трехдневный срок после вступления в должность.



Бывшего юриста Януковича Бабикова назначили в ГБР с нарушениями?​ / Фото UAzmi

Кстати, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против назначения Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований

Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против ... Я буду категорически не поддерживать такое решение,

– сказал Давид Арахамия.

Также ряд общественных организаций обратились к президенту, руководству ГБР, Офису генпрокурора, НАБУ и народным депутатам с открытым письмом, в котором призвали не назначать Александра Бабикова заместителем директора ГБР.

Возвращение бывших чиновников Януковича и их назначения связано с несколькими факторами. Во-первых, низкий профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов. В первую очередь, ГПУ, где экс-генпрокурор Юрий Луценко несмотря на обещания так и не провел реальные реформы. В результате практически все дела против бывших чиновников Януковича разваливаются в судах. Все эти производства надо фактически расследовать с нуля.

Во-вторых, за пять лет президентства Порошенко так и не началась настоящая борьба с коррупцией, особенно, что касается судебной системы. Создание Высшего совета правосудие не привело к очистке судейского корпуса от коррумпированных судей.

В-третьих, несовершенство закона о люстрации, принятого предыдущим парламентом. В результате люстрированные чиновники подали иски в Европейский суд по правам человека. И уже есть первые три решения в пользу истцов. По мнению ЕСПЧ, была нарушена статья 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной жизни). Украина должна оплатить каждому из них по 5 тысяч евро, как возмещение морального вреда. Плюс судебные издержки.