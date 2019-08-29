Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву
Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Новинский лично внес залог за экс-министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву.
Об этом Новинский сказал в кулуарах новоизбранной Верховной Рады IX созыва после торжественного заседания, пишет УНИАН.
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Уже внесли,
– сказал оппозиционер.
Богатырева прибыла в Украину рейсом из Минска 27 августа. В аэропорту "Киев" (Жуляны) ее задержали пограничники и сразу передали сотрудникам Национальной полиции.
Печерский районный суд Киева 28 августа избрал главе Министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой меру пресечения – 60 дней содержания под стражей или залог в размере 6 миллионов гривен.
Таким образом в ближайшие дни Богатырева должна выйти на свободу из СИЗО в Киеве.
Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена беглого президента Виктора Януковича была вице-премьер-министеркой Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.
В чем подозревают Богатыреву? С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. До сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.
Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.
Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.