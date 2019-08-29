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      Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву

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      Новинский внес залог за Богатыреву
      Новинский внес залог за Богатыреву / Коллаж 24 канала

      Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Новинский лично внес залог за экс-министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву.

      Об этом Новинский сказал в кулуарах новоизбранной Верховной Рады IX созыва после торжественного заседания, пишет УНИАН.

      Интересно: Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография

      Уже внесли,
      – сказал оппозиционер.

      Богатырева прибыла в Украину рейсом из Минска 27 августа. В аэропорту "Киев" (Жуляны) ее задержали пограничники и сразу передали сотрудникам Национальной полиции.

      Печерский районный суд Киева 28 августа избрал главе Министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой меру пресечения – 60 дней содержания под стражей или залог в размере 6 миллионов гривен.

      Таким образом в ближайшие дни Богатырева должна выйти на свободу из СИЗО в Киеве.

      Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена беглого президента Виктора Януковича была вице-премьер-министеркой Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

      В чем подозревают Богатыреву? С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. До сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.

      Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

      Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Расследования Деньги Вадим Новинский Раиса Богатырева
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