Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Новинский лично внес залог за экс-министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву.

Об этом Новинский сказал в кулуарах новоизбранной Верховной Рады IX созыва после торжественного заседания, пишет УНИАН.

Интересно: Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография

Уже внесли,

– сказал оппозиционер.

Богатырева прибыла в Украину рейсом из Минска 27 августа. В аэропорту "Киев" (Жуляны) ее задержали пограничники и сразу передали сотрудникам Национальной полиции.

Печерский районный суд Киева 28 августа избрал главе Министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой меру пресечения – 60 дней содержания под стражей или залог в размере 6 миллионов гривен.

Таким образом в ближайшие дни Богатырева должна выйти на свободу из СИЗО в Киеве.

Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена беглого президента Виктора Януковича была вице-премьер-министеркой Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

В чем подозревают Богатыреву? С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. До сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.



Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.



Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.