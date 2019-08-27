22:18
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография

      769 Читати новину українською
      Раиса Богатырева
      Раиса Богатырева / censor.net.ua

      Раиса Богатырева – бывший министр здравоохранения Украины времен экс-президента Виктора Януковича. Она вернулась в Украину 27 августа, и ее сразу задержала полиция. Что известно о скандальной политической деятельнице - читайте в нашем материале.

      Биография Раисы Богатыревой

      Раиса Богатырева родилась 6 января 1953 года в городе Бакал в семье рабочих. Она окончила в 1977 Харьковский медицинский институт и Киевский университет.

      Читайте также: Богатырева вернулась в Украину, ее задержала Нацполиция

      Богатырева работала врачом в Краматорской медицинской санитарной части.

      Политическая деятельность

      Раиса Богатырева была народным депутатом 6 созывов, начиная с первого созыва с 1990 до 1994 года. С 1994 по 2000 годы она занимала должности заместителя, первого заместителя и министра здравоохранения. В 2000-м году – научный консультант президента Леонида Кучмы. В марте 2001 года вошла в группу Регионы Украины, много лет была членом фракции "Партии регионов".

      Богатырева была доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича в 2004-2005 годах.

      богатирьова янукович
      Виктор Янукович и Раиса Богатырева

      В 2007 году Виктор Ющенко назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Партийное руководство неоднозначно отнеслось к вхождению члена партии, которая была в оппозиции, во власть. Из-за этого 28 января 2008 года политсовет Партии Регионов исключил Раису Богатыреву из политической силы.

      богатирьова ющенко
      Виктор Ющенко и Раиса Богатырева

      14 февраля 2012 года указами экс-президента Януковича уволена с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначена Вице-премьер-министром Украины – министром здравоохранения Украины.

      23 февраля 2014 года Верховная Рада освободила ее от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

      В чем подозревают Богатыреву?

      В хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

       Важно: Клан Богтыревой хочет вернуть себе контроль над государственными закупками лекарств

      Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

      5 марта Совет Европейского Союза принял блокировку средств экс-президента Украины Виктора Януковича, его сыновей Александра и Виктора, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, братьев Андрея и Сергея Клюевых, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, бизнесмена Сергея Курченко – всего 17 человек из числа бывших чиновников и приближенных к экс-президенту Януковичу, которые подозреваются в незаконном использовании бюджетных средств. Экс-глава Минздрава Раиса Богатырева также вошла в этот список.

      С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. После этого до сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.

       Кстати: Против Януковича и его 15 соратников Канада продлила санкции

       

      blog_ava
      Богатырева вернулась в Украину, ее задержала Нацполиция
      сегодня
      2786
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Полиция Раиса Богатырева Публикации Министерство здравоохранения Украины Виктор Янукович Криминальные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
      сегодня , 22:10 Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
      37
      Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      сегодня , 22:00 Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      КРЫМский бандеровец 197
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      348
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня , 20:46 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      768
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня , 20:45 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 229
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук