Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография

Раиса Богатырева – бывший министр здравоохранения Украины времен экс-президента Виктора Януковича. Она вернулась в Украину 27 августа, и ее сразу задержала полиция. Что известно о скандальной политической деятельнице - читайте в нашем материале.

Биография Раисы Богатыревой

Раиса Богатырева родилась 6 января 1953 года в городе Бакал в семье рабочих. Она окончила в 1977 Харьковский медицинский институт и Киевский университет.

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Богатырева работала врачом в Краматорской медицинской санитарной части.

Политическая деятельность

Раиса Богатырева была народным депутатом 6 созывов, начиная с первого созыва с 1990 до 1994 года. С 1994 по 2000 годы она занимала должности заместителя, первого заместителя и министра здравоохранения. В 2000-м году – научный консультант президента Леонида Кучмы. В марте 2001 года вошла в группу Регионы Украины, много лет была членом фракции "Партии регионов".

Богатырева была доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича в 2004-2005 годах.



Виктор Янукович и Раиса Богатырева

В 2007 году Виктор Ющенко назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Партийное руководство неоднозначно отнеслось к вхождению члена партии, которая была в оппозиции, во власть. Из-за этого 28 января 2008 года политсовет Партии Регионов исключил Раису Богатыреву из политической силы.



Виктор Ющенко и Раиса Богатырева

14 февраля 2012 года указами экс-президента Януковича уволена с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначена Вице-премьер-министром Украины – министром здравоохранения Украины.

23 февраля 2014 года Верховная Рада освободила ее от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

В чем подозревают Богатыреву?

В хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

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Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

5 марта Совет Европейского Союза принял блокировку средств экс-президента Украины Виктора Януковича, его сыновей Александра и Виктора, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, братьев Андрея и Сергея Клюевых, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, бизнесмена Сергея Курченко – всего 17 человек из числа бывших чиновников и приближенных к экс-президенту Януковичу, которые подозреваются в незаконном использовании бюджетных средств. Экс-глава Минздрава Раиса Богатырева также вошла в этот список.

С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. После этого до сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.

Кстати: Против Януковича и его 15 соратников Канада продлила санкции