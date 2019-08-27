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      Богатырева вернулась в Украину, ее задержала Нацполиция

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      Раису Богатыреву задержали в аэропорту "Киев"
      Раису Богатыреву задержали в аэропорту "Киев"

      Бывшая министр здравоохранения Украины времен экс-президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину. В аэропорту ее сразу передали сотрудникам Нацполиции.

      Бывшая чиновница прилетела в Киев сегодня, 27 августа, рассказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

      Важно: Клан Богтыревой хочет вернуть себе контроль над государственными закупками лекарств

      Чиновница времен Януковича прилетела рейсом из белорусского Минска. В Жулянах Богатыреву задержали пограничники, потому что ее имя есть в списках на задержание. 

      Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена беглого президента Виктора Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

      В чем подозревают Богатыреву?
      С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. После этого до сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.

      Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

      Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Раиса Богатырева Полиция Расследования
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