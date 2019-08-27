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      Богатирьова повернулася в Україну, її затримала Нацполіція

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      Раїсу Богатирьову затримали в аеропорту "Київ"
      Раїсу Богатирьову затримали в аеропорту "Київ" / Фото з Тwitter

      Колишня міністерка охорони здоров'я України часів екс-президента Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася до України. В аеропорту її затримали прикордонники і одразу передали співробітникам Нацполіції.

      Колишня чиновниця прилетіла до Києва сьогодні, 27 серпня, розповів прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало.

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      Співробітники прикордонної служби затримали Богатирьову. У подальшому вона була передана Національній поліції,
      – сказав Тракало.

      Чиновниця часів Януковича прилетіла рейсом з білоруського Мінська. У Жулянах Богатирьову затримали прикордонники, адже її ім'я є в списках на затримання.

      Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Віктора Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова. 

      У чому підозрюють Богатирьову?З жовтня 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила екс-міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову у розшук. У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. Після цього до вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали. 

      Чиновницю підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

      Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.

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      Теги: Новини України Новини політики Раїса Богатирьова Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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