Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків

До керівництва Комітету з питань здоров'я нації, медичних послуг та медичного страхування можуть призначити депутата Валерія Дубіля. Його помічник був радником Раїси Богатирьової. Антикорупційні та пацієнтські організації закликають не допустити цього. Хто може потрапити до керівництва медкомітету та чому таких кандидатур варто уникнати – в матеріалі 24 каналу.

Що відомо про призначення

Днями в ЗМІ з'явилась інформація, що народного депутата Валерія Дубіля можуть призначити на посаду першого заступника Комітету з питань здоров'я нації, медичних послуг та медичного страхування. Щоправда, пацієнтські та антикорупційні організації виступили проти. На сайті Центру протидії корупції з'явилась інформація із закликом до партії "Слуга народу" не погоджувати кандидатуру Валерія Дубіля на цю посаду.

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Також у цій заяві йдеться про те, що Дмитро Підтуркін був помічником-консультантом на громадських засадах кандидата на посаду. І що важливо, саме ця людина свого часу була радником екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової по закупівлях. За оприлюдненою антикорупціонерами інформацією – Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за гроші платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову.

Хто такий Валерій Дубіль

Валерій Дубіль – народний депутат від "Батьківщини". Закінчив Прилуцьке медичне училище за фахом фельдшер-акушер та Київський економічний університет за спеціальністю "Економіка і підприємництво". Має ступінь магістра в галузі економіки підприємництва і маркетингу. З 2006 – 2008 роки був депутатом Дніпровської районної ради Києва. А вже у 2008 році пройшов до парламенту VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко. Зокрема, був членом Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.



Громадськість виступає проти призначення депутата Дубіля / Фото з Фейсбук політика

На парламентських виборах 2012 року був обраний депутатом до ВРУ від партії "Батьківщина".

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Неодноразово був фігурантом різних скандалів. Один з останніх відбувся нещодавно. Так, генпрокурор Юрій Луценко звинувачував Валерія Дубіля в тому, що він начебто є ймовірним замовником спроби підкупу кандидата у президенти Юрія Тимошенко. Проте Валерія Дубіля звинувачували не лише в цьому.

Чому варто переглянути кандидатуру на посаду

Глава фонду "100 відсотків життя" Дмитро Шерембей розповідає й про інші скандали, які супроводжують Валерія Дубіля. Глава фонду наголошує – за часів прем'єрства Юлії Тимошенко ціни на ліки, які закуповували для лікарень, були мало не діамантові. Тому, якщо така людина як Валерій Дубіль, ще раз "дорветься" до фармобігу, то це завдасть шкоди пацієнтам країни.

Коли міністром була Раїса Богатирьова, то у одного з її заступників був так званий бек-офіс, який очолював Дмитро Підтуркін,

– пояснює Дмитро Шерембей.

На переконання громадського діяча, весь клан Богатирьової стоїть за цим призначенням. Він вважає, якщо уважно подивитись, то там будуть усі старі обличчя, старої закалки і старих схем. Він зазначає, що єдине для чого їм потрібен комітет – щоб повернути назад державні закупівлі в Україну і, таким чином, позбавити країну міжнародних закупівель і далі "бомбити", як вони це робили до цього.



У нових призначеннях вбачають "слід" Раїси Богатирьової / Фото сайт old.moz.gov.ua

По суті весь клан Богатирьової стоїть за цією історією. Вони "пропихають" цю людину на цю позицію, адже він же не був ініціатором, а лише реалізатором схеми. За ним стоять ініціатори, зокрема, екс-замміністра Богачов,

– додає Дмитро Шерембей.

Громадський діяч також розповідає, що після революції всі дуже здивувались, коли побачили прізвище Підтуркіна серед консультантів Дубіля.

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Також представник фонду висловив сподівання, що партія Володимира Зеленського не припуститься помилки й не призначить депутата до керівництва комітету. На це є одна проста причина – через корупцію в системі державних закупівель ліків помирають люди. Тому пацієнтські організації проти такого призначеня.

Судові баталії

До речі, Дмитро Підтуркін у 2016 році звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Зокрема, в позові йшлось проте, що Олександра Устінова, яка тоді була членом правління ГО "Центр протидії корупції" в ході круглого столу "СТОП Поліо: здоров'я нації чи інформаційна війна?", який відбувся 23 грудня 2015 року, розповсюдила неправдиву інформацію. Йшлось про те, що Олександра Устінова назвала Дмитра Підтуркіна головою тендерного комітету МОЗ при Богатирьовій, пояснила всім, що він володііє сайтом "Медконтроль" і запустив замовну антивакцінальну медіакампанію в Україні.



Суд ухвалив рішення на користь пацієнтських організацій / Фото 24 каналу

За результатами розгляду позову Шевченківський районний суд Києва зобов'язав ГО "ЦПК" спростувати недостовірну інформацію.

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Цікаво, що в іншій справі проти фонду "Пацієнт України" адвокат Підтуркіна сам надав документи, які підтверджують, що його підзахисний був радником Міністра охорони здоров'я, за часів президента Януковича, а також входив до кількох робочих груп щодо ліків. Тож, Верховний Суд своїм рішенням від 29 серпня 2018 року направив справу на повторний розгляд. А вже в 2019 році ЦПК виграв справу у суді.