20:42
27 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:48, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків

      1054 Читать новость на русском
      Корупційні схеми в медицині хочуть повернути
      Корупційні схеми в медицині хочуть повернути / Колаж 24 каналу

      До керівництва Комітету з питань здоров'я нації, медичних послуг та медичного страхування можуть призначити депутата Валерія Дубіля. Його помічник був радником Раїси Богатирьової. Антикорупційні та пацієнтські організації закликають не допустити цього. Хто може потрапити до керівництва медкомітету та чому таких кандидатур варто уникнати – в матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про призначення

      Днями в ЗМІ з'явилась інформація, що народного депутата Валерія Дубіля можуть призначити на посаду першого заступника Комітету з питань здоров'я нації, медичних послуг та медичного страхування. Щоправда, пацієнтські та антикорупційні організації виступили проти. На сайті Центру протидії корупції з'явилась інформація із закликом до партії "Слуга народу" не погоджувати кандидатуру Валерія Дубіля на цю посаду.

      Думка: Здорової медицини не буде, допоки існує корупція

      Також у цій заяві йдеться про те, що Дмитро Підтуркін був помічником-консультантом на громадських засадах кандидата на посаду. І що важливо, саме ця людина свого часу була радником екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової по закупівлях. За оприлюдненою антикорупціонерами інформацією – Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за гроші платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову.

      Хто такий Валерій Дубіль

      Валерій Дубіль – народний депутат від "Батьківщини". Закінчив Прилуцьке медичне училище за фахом фельдшер-акушер та Київський економічний університет за спеціальністю "Економіка і підприємництво". Має ступінь магістра в галузі економіки підприємництва і маркетингу. З 2006 – 2008 роки був депутатом Дніпровської районної ради Києва. А вже у 2008 році пройшов до парламенту VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко. Зокрема, був членом Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

      Валерій Дубіль, комітет ВРУ, лікарські ззакупівлі
      Громадськість виступає проти призначення депутата Дубіля / Фото з Фейсбук політика

      На парламентських виборах 2012 року був обраний депутатом до ВРУ від партії "Батьківщина".

      Заява: Українську медицину можуть очолити люди Януковича: активісти закликають не допустити цього

      Неодноразово був фігурантом різних скандалів. Один з останніх відбувся нещодавно. Так, генпрокурор Юрій Луценко звинувачував Валерія Дубіля в тому, що він начебто є ймовірним замовником спроби підкупу кандидата у президенти Юрія Тимошенко. Проте Валерія Дубіля звинувачували не лише в цьому.

      Чому варто переглянути кандидатуру на посаду

      Глава фонду "100 відсотків життя" Дмитро Шерембей розповідає й про інші скандали, які супроводжують Валерія Дубіля. Глава фонду наголошує – за часів прем'єрства Юлії Тимошенко ціни на ліки, які закуповували для лікарень, були мало не діамантові. Тому, якщо така людина як Валерій Дубіль, ще раз "дорветься" до фармобігу, то це завдасть шкоди пацієнтам країни.

      Коли міністром була Раїса Богатирьова, то у одного з її заступників був так званий бек-офіс, який очолював Дмитро Підтуркін,
      – пояснює Дмитро Шерембей.

      На переконання громадського діяча, весь клан Богатирьової стоїть за цим призначенням. Він вважає, якщо уважно подивитись, то там будуть усі старі обличчя, старої закалки і старих схем. Він зазначає, що єдине для чого їм потрібен комітет – щоб повернути назад державні закупівлі в Україну і, таким чином, позбавити країну міжнародних закупівель і далі "бомбити", як вони це робили до цього.

      Раїса Богатирьова, ліки, акупівлі ліків
      У нових призначеннях вбачають "слід" Раїси Богатирьової / Фото сайт old.moz.gov.ua

      По суті весь клан Богатирьової стоїть за цією історією. Вони "пропихають" цю людину на цю позицію, адже він же не був ініціатором, а лише реалізатором схеми. За ним стоять ініціатори, зокрема, екс-замміністра Богачов,
      – додає Дмитро Шерембей.

      Громадський діяч також розповідає, що після революції всі дуже здивувались, коли побачили прізвище Підтуркіна серед консультантів Дубіля.

      Коментар: Депутат Дубіль не з'явився на допит в ДБР у справі "виборчої піраміди": як він це прокоментував

      Також представник фонду висловив сподівання, що партія Володимира Зеленського не припуститься помилки й не призначить депутата до керівництва комітету. На це є одна проста причина – через корупцію в системі державних закупівель ліків помирають люди. Тому пацієнтські організації проти такого призначеня.

      Судові баталії

      До речі, Дмитро Підтуркін у 2016 році звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Зокрема, в позові йшлось проте, що Олександра Устінова, яка тоді була членом правління ГО "Центр протидії корупції" в ході круглого столу "СТОП Поліо: здоров'я нації чи інформаційна війна?", який відбувся 23 грудня 2015 року, розповсюдила неправдиву інформацію. Йшлось про те, що Олександра Устінова назвала Дмитра Підтуркіна головою тендерного комітету МОЗ при Богатирьовій, пояснила всім, що він володііє сайтом "Медконтроль" і запустив замовну антивакцінальну медіакампанію в Україні.

      суд, Центр протидії корупції
      Суд ухвалив рішення на користь пацієнтських організацій / Фото 24 каналу

      За результатами розгляду позову Шевченківський районний суд Києва зобов'язав ГО "ЦПК" спростувати недостовірну інформацію.

      До речі:  Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках

      Цікаво, що в іншій справі проти фонду "Пацієнт України" адвокат Підтуркіна сам надав документи, які підтверджують, що його підзахисний був радником Міністра охорони здоров'я, за часів президента Януковича, а також входив до кількох робочих груп щодо ліків. Тож, Верховний Суд своїм рішенням від 29 серпня 2018 року направив справу на повторний розгляд. А вже в 2019 році ЦПК виграв справу у суді.

      blog_ava
      Зеленський запропонує на роль прем'єра Гончарука
      сьогодні
      6216
      Теги: Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Статті Публікації Верховна Рада Раїса Богатирьова Корупція Лікарня Верховний суд України Юрій Луценко Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      сьогодні , 19:46 Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      1050
      Сто днів президента Зеленського: про зовнішню політику і завершення війни
      сьогодні , 19:01 Сто днів президента Зеленського: про зовнішню політику і завершення війни
      Інна Жолобович 651
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      сьогодні , 16:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      1086
      Для роботи сенсорної кнопки Рада ухвалить відповідний закон, – експерт
      сьогодні , 17:21 Для роботи сенсорної кнопки Рада ухвалить відповідний закон, – експерт
      470
      Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      сьогодні , 17:00 Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      Злой Одессит 1242
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук