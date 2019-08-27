Клан Богтыревой хочет вернуть себе контроль над государственными закупками лекарств

На руководство Комитета по вопросам здоровья нации, медицинских услуг и медицинского страхования могут назначить депутата Валерия Дубиля. Его помощник был советником Раисы Богатыревой. Антикоррупционные и пациентские организации призывают не допустить этого. Кто может попасть в руководство медкомитета и почему таких кандидатур стоит избежать - в материале 24 канала.

Что известно о назначении

На днях в СМИ появилась информация, что народного депутата Валерия Дубиля могут назначить на должность первого заместителя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинских услуг и медицинского страхования. Правда, пациентские и антикоррупционные организации выступили против. На сайте Центра противодействия коррупции появилась информация с призывом к партии "Слуга народа" не согласовывать кандидатуру Валерия Дубиля на эту должность.

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Также в этом заявлении говорится о том, что Дмитрий Подтуркин был помощником-консультантом на общественных началах кандидата на должность. И что важно, именно этот человек в свое время был советником экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой по закупкам. По обнародованной антикорупціонерами информации – Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатур. Эти группы формировали перечень лекарств, закупаемых за деньги налогоплательщиков, в хищении которых и обвиняют Богатыреву.

Кто такой Валерий Дубиль

Валерий Дубиль – народный депутат от "Батькивщины". Окончил Прилуцкое медицинское училище по специальности фельдшер-акушер и Киевский экономический университет по специальности "Экономика и предпринимательство". Имеет степень магистра в области экономики предпринимательства и маркетинга. С 2006 – 2008 годы был депутатом Днепровского районного совета Киева. А уже в 2008 году прошел в парламент VI созыва от Блока Юлии Тимошенко. В частности, был членом Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.



Общественность выступает против назначения депутата Дубиля / Фото с Фейсбук политика

На парламентских выборах 2012 года был избран депутатом ВРУ от партии "Батькивщина".

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Неоднократно был фигурантом различных скандалов. Один из последних состоялся недавно. Так, генпрокурор Юрий Луценко обвинял Валерия Дубиля в том, что он якобы является вероятным заказчиком попытки подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Однако Валерия Дубиля обвиняли не только в этом.

Почему стоит пересмотреть кандидатуру на должность

Глава фонда "100 процентов жизни" Дмитрий Шерембей рассказывает и о других скандалах, которые сопровождают Валерия Дубиля. Глава фонда отмечает – во времена премьерства Юлии Тимошенко цены на лекарства, которые закупались для больниц, были чуть ли не бриллиантовые. Поэтому, если такой человек как Валерий Дубиль, еще раз "дорвется" до фармоборота, то это нанесет вред пациентам страны.

Когда министром была Раиса Богатырева, то у одного из ее заместителей был так называемый бэк-офис, который возглавлял Дмитрий Подтуркин,

– объясняет Дмитрий Шерембей.

По убеждению общественного деятеля, весь клан Богатыревой стоит за этим назначением. Он считает, если внимательно посмотреть, то там будут все старые лица, старой закалки и старых схем. Он отмечает, что единственное, для чего им нужен комитет – чтобы вернуть обратно государственные закупки в Украине и, таким образом, лишить страну международных закупок и дальше "бомбить", как они это делали до этого.



В новых назначениях видят "след" Раисы Богатыревой / Фото сайт old.moz.gov.ua

По сути весь клан Богатыревой стоит за этой историей. Они "проталкивают" этого человека на эту позицию, ведь он же не был инициатором, а лишь реализатором схемы. За ним стоят инициаторы, в частности, экс-замминистра Богачев,

– добавляет Дмитрий Шерембей.

Общественный деятель также рассказывает, что после революции все очень удивились, когда увидели фамилию Пидтуркина среди консультантов Дубиля.

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Также представитель фонда выразил надежду, что партия Владимира Зеленского не допустит ошибки и не назначит депутата на руководство комитета. На это есть одна простая причина – из-за коррупции в системе государственных закупок лекарств умирают люди. Поэтому пациентские организации против такого назначения.

Судебные баталии

Кстати, Дмитрий Пидтуркин в 2016 году обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В частности, в иске говорилось, что Александра Устинова, которая тогда была членом правления ОО "Центр противодействия коррупции" в ходе круглого стола "СТОП Полио: здоровье нации или информационная война?", который состоялся 23 декабря 2015 года, распространила ложную информацию. Речь шла о том, что Александра Устинова назвала Дмитрия Пидтуркина председателем тендерного комитета Минздрава при Богатыревой, объяснила всем, что он владеет сайтом "Медконтроль" и запустил заказную антивакцинальную медиакампанию в Украине.



Суд принял решение в пользу пациентских организаций / Фото 24 канала

По результатам рассмотрения иска Шевченковский районный суд Киева обязал МУ "ГПК" опровергнуть недостоверную информацию.

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Интересно, что в другом деле против фонда "Пациент Украины" адвокат Пидтуркина сам предоставил документы, подтверждающие, что его подзащитный был советником Министра охраны здоровья во времена президента Януковича, а также входил в несколько рабочих групп относительно лекарств. Так, Верховный Суд своим решением от 29 августа 2018 года направил дело на повторное рассмотрение. А уже в 2019 году ЦПК выиграл дело в суде.