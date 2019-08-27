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      Украинскую медицину могут возглавить люди Януковича: активисты призывают не допустить этого

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      Активисты просят не допустить Дубиля к руководству медицинским комитетом Рады
      Активисты просят не допустить Дубиля к руководству медицинским комитетом Рады / slovoidilo.ua

      По данным Центра противодействия коррупции, нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль может стать первым заместителем медицинского комитета ВРУ. Несколько лет его помощником и доверенным лицом был Дмитрий Подтуркин – советник Раисы Богатыревой в вопросе закупок.

      Антикоррупционные и пациентские организации призывают партию "Слуга народа" не согласовывать кандидатуру Валерия Дубиля, отмечает Центр противодействия коррупции.

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      Они отмечают, что Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатур. Эти группы формировали перечень лекарств, закупали на средства налогоплательщиков, в хищении которых и обвиняют Богатыреву.

      Антикоррупционные активисты также напоминают, что по показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда она была на должности министра, более 1 миллиарда гривен было украдено из бюджетных средств на лекарства.

      Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. По данным СБУ, фармацевтические дистрибьюторы поставляли лекарства на заказ МОЗ по ценам завышенным на 20-40%.

      Что еще известно о Валерии Дубиле?​
      Валерий Дубиль – народный депутат трех созывов. Во время внеочередных выборов в июле 2019 года в четвертый раз избран в Верховную Раду Украины. Неоднократно обвинялся в рейдерстве и отметился в ряде скандалов как политического, так и религиозного и экономического характера.

      В марте 2019 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что именно Валерий Дубиль подозревается в попытке подкупа кандидатом в президенты Юрия Тимошенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Виктор Янукович Коррупция ВО Батькивщина
      Источник: 24 канал
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