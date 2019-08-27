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      Українську медицину можуть очолити люди Януковича: активісти закликають не допустити цього

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      Активісти просять не допустити Дубіля до керівництва медичним комітетом Ради
      Активісти просять не допустити Дубіля до керівництва медичним комітетом Ради / slovoidilo.ua

      За даними Центру протидії корупції, нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль може стати першим заступником медичного комітету ВРУ. Кілька років його помічником та довіреною особою був Дмитро Підтуркін – радник Раїси Богатирьової у питанні закупівель.

      Антикорупційні та пацієнтські організації закликають партію "Слуга Народу" не погоджувати кандидатуру Валерія Дубіля, наголошує Центр протидії корупції.

      До слова: Справа Мартиненка: Ситник заявив, що на суд тиснули 18 нардепів та 3 міністри

      Вони наголошують, що Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову.

      Антикорупційні активісти також нагадують, що за свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли вона була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки.

      Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. За даними СБУ, фармацевтичні дистрибютори постачали ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%.

      Що ще відомо про Валерія Дубіля?Валерій Дубіль – народний депутат трьох скликань. Під час позачергових виборів у липні 2019 року вчетверте обраний до Верховної Ради України. Неодноразово звинувачувався у рейдерстві й відмітився у низці скандалів як політичного, так і релігійного та економічного характеру.

      У березні 2019 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що саме Валерій Дубіль підозрюється у спробі підкупу кандидата у президент Юрія Тимошенка.

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      Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Корупція Віктор Янукович Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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