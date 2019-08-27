Українську медицину можуть очолити люди Януковича: активісти закликають не допустити цього

За даними Центру протидії корупції, нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль може стати першим заступником медичного комітету ВРУ. Кілька років його помічником та довіреною особою був Дмитро Підтуркін – радник Раїси Богатирьової у питанні закупівель.

Антикорупційні та пацієнтські організації закликають партію "Слуга Народу" не погоджувати кандидатуру Валерія Дубіля, наголошує Центр протидії корупції.

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Вони наголошують, що Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову.

Антикорупційні активісти також нагадують, що за свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли вона була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки.

Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. За даними СБУ, фармацевтичні дистрибютори постачали ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%.

Що ще відомо про Валерія Дубіля?Валерій Дубіль – народний депутат трьох скликань. Під час позачергових виборів у липні 2019 року вчетверте обраний до Верховної Ради України. Неодноразово звинувачувався у рейдерстві й відмітився у низці скандалів як політичного, так і релігійного та економічного характеру.



У березні 2019 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що саме Валерій Дубіль підозрюється у спробі підкупу кандидата у президент Юрія Тимошенка.