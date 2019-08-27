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      Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія

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      Раїса Богатирьова
      Раїса Богатирьова / censor.net.ua

      Раїса Богатирьова – колишня міністерка охорони здоров'я України часів екс-президента Віктора Януковича. Вона повернулася до України 27 серпня і її одразу затримала поліція. Що відомо про скандальну політичну діячку – читайте у нашому матеріалі.

      Біографія Раїси Богатирьової

      Раїса Богатирьова народилася 6 січня 1953 року у Росії в місті Бакал в сім'ї робітників. Вона закінчила у 1977 Харківський медичний інститут та Київський університет.

      Читайте також: Богатирьова повернулася в Україну, її затримала Нацполіція

      Богатирьова працювала лікарем у Краматорській медичній санітарній частині.

      Політична діяльність

      Раїса Богатирьова була народним депутатом 6 скликань, починаючи з першого скликання з 1990 до 1994 року. З 1994 по 2000 років вона займала посади заступника, першого заступника і міністра охорони здоров'я. У 2000-му році – науковий консультант президента Леоніда Кучми. У березні 2001 року увійшла до групи Регіони України, багато років була членом фракції "Партії регіонів".

      Богатирьова була довіреною особою кандидата на посаду Президента України Віктора Януковича у 2004-2005 роках.

      богатирьова янукович
      Віктор Янукович та Раїса Богатирьова

      У 2007 році Віктор Ющенко призначив її секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Партійне керівництво неоднозначно поставилось до входження члена партії, що було в опозиції, у владу. Через це 28 січня 2008 року політрада "Партії Регіонів" виключила Раїсу Богатирьову з політичної сили.

      богатирьова ющенко
      Віктор Ющенко та Раїса Богатирьова

      14 лютого 2012 року указами екс-президента Януковича звільнена з посади секретаря РНБО та призначена Віце-прем'єр-міністром України – міністром охорони здоров'я України.

      23 лютого 2014 Верховна Рада звільнила її від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

      У чому підозрюють Богатирьову?

      У розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

      Важливо: Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків

      Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.

      5 березня Рада Європейського Союзу ухвалила блокування коштів екс-президента України Віктора Януковича, його синів Олександра і Віктора, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, братів Андрія і Сергія Клюєвих, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, бізнесмена Сергія Курченка – загалом 17 осіб з числа колишніх урядовців та наближених до екс-президента Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Екс-голова МОЗ Раїса Богатирьова також ввійшла в цей список.

      З жовтня 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила екс-міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову у розшук. У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. Після цього до вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали.

      До речі: Проти Януковича та його 15 соратників Канада продовжила санкції

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      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Поліція Раїса Богатирьова Публікації Кримінальні новини Віктор Янукович Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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