Проти Януковича та його 15 соратників Канада продовжила санкції

Уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича та 15 його соратників. Нові обмеження діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року.

Рішення щодо цього було опубліковано у офіційному виданні канадського уряду Canada Gazette, передає Укрінформ.

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Під дію канадських санкцій потрапили Микола та Олексій Азарови, Раїса Богатирьова, Андрій і Сергій Клюєви, Сергій Курченко, Олена Лукаш, Андрій Портнов, Артем і Віктор Пшонки, Віктор Ратушняк, Дмитро Табачник, Олександр Якименко, Віктор Федорович і Олександр Вікторович Януковичі та Віталій Захарченко.

Відповідно до документу, всі виявлені у Канаді активи вищезазначених осіб буде заморожено. Канадський уряд також забороняє будь-кому в країні, а також канадським громадянам незалежно від місця їхнього перебування вступати у майнові стосунки із особами, на яких накладено санкції, а також вести з ними фінансові розрахунки чи надавати фінансові послуги.

У поясненнях до цього рішення мовиться, що його мета:

– надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань і внесення формальних прохань про правову допомогу;

– гарантувати, що привласнені активи залишаються замороженими, а фігуранти списку зможуть понести відповідальність;

– сигналізувати канадську підтримку відповідальності, верховенству права та демократії в Україні.

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До слова, завдяки такому кроку Канада водночас зняла санкції із загиблого молодшого сина Януковича Віктора та колишнього голови СБУ Ігоря Калініна.

Перші санкції проти Януковича та його оточення Канада запровадила 5 березня 2014 року та з того часу вони були чинними.

Як Україна відрегаувала на злочини Віктора Януковича? 24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.



Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.

15 березня Канада запровадила санкції проти Росії через її агресію на Азові. Ці торкнуться 114 осіб та 15 компаній.