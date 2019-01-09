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      Україна отримає від Канади зброю вже цього року

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      Канада надішле Україні нову зброю
      Канада надішле Україні нову зброю / Фото з відкритих джерел

      Україна отримає потужні снайперські гвинтівки – уряд Канади дав дозвіл на закупівлю . Першу партію нової зброї мають доставити вже цього року.

      Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, пише "Укріфнорм".

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      Дипломат розповів, що канадські гвинтівки є рекордсменами по дальності прицільної стрільби.

      Ми вже отримали від канадського уряду дозвіл на закупівлю дуже якісних снайперських гвинтівок, що наразі утримують світовий рекорд по дальності прицільної стрільби. Я розраховую, що цього року їх перша партія буде доставлено в Україну,
      – сказав він.

      При цьому Шевченко додав, що необхідно "шукати різні форми співпраці у сегменті зброї із Канадою". За його словами, у цьому зацікавлені обидві країни.

      "Ми дивимося на це, як на спільну інвестицію у безпеку та нові технології, у чому Канада теж зацікавлена. Ринок зброї любить тишу, тому не можу сказати більше, але мені здається, що у нас є всі шанси вже незабаром побачити перші практичні результати співпраці", – зауважив посол.

      До слова, нещодавно екс-посол США в Україні та директор Атлантичної ради Джон Гербст заявив, що США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців у зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці.

       

      Теги: Новини політики Новини України Канада Зброя
      Джерело: 24 Канал
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