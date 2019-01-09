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      Україна та Польща спільно розроблять нову систему протиповітряної оборони

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      Київ і Варшава спільно розроблять нову систему ППО
      Київ і Варшава спільно розроблять нову систему ППО / Defence Blog

      Український державний концерн "Укроборонпром" та польська компанія WB Electronics планують спільно розробити систему протиповітряної оборони середньої дальності.

      Про це повідомляє Defence Blog із посиланням на представника польської компанії Романа Мушаля.

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      Так, Мушаль зазначає, що проект передбачає спільне створення системи ППО з використанням українських керованих ракет середньої дальності Р-27.

      При цьому він додав, що більшість необхідних компонентів установки вже готові – зокрема, двигун та голівки самонаведення.Нові оборонні системи матимуть установку вертикального пуску. Самі системи будуть встановлені на польських вантажівках моделі Jelcz 662D.

      Мушаль зауважив, що виробництво систем ППО в Польщі розпочнеться приблизно через три роки.

      До слова, нещодавно міністр оборони Степан Полторак переконує, що нове озброєння, яке закуповуватиметься та вироблятиметься в межах державного оборонного замовлення, буде українського виробництва. Також він наголосив, що загалом держоборонзамовлення є дуже оптимістичним, оскільки в України з’являється нова потужна високотехнологічна зброя.

      Теги: Новини України Новини політики Зброя Новини Польщі Укроборонпром
      Джерело: 24 Канал
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