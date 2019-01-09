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      Украина и Польша совместно разработают новую систему противовоздушной обороны

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      Киев и Варшава совместно разработают новую систему ПВО
      Киев и Варшава совместно разработают новую систему ПВО / Defence Blog

      Украинский государственный концерн "Укроборонпром" и польская компания WB Electronics планируют совместно разработать систему противовоздушной обороны средней дальности.

      Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на представителя польской компании Романа Мушаля.

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      Так, Мушаль отмечает, что проект предусматривает совместное создание системы ПВО с использованием украинских управляемых ракет средней дальности Р-27.

      При этом он добавил, что большинство необходимых компонентов установки уже готовы – в частности, двигатель и головки самонаведения. Новые оборонительные системы будут иметь установку вертикального пуска. Сами системы будут установлены на польских грузовиках модели Jelcz 662D.

      Мушаль отметил, что производство систем ПВО в Польше начнется примерно через три года.

      К слову, недавно министр обороны Степан Полторак утверждал, что новое вооружение, которое будет закупаться и будет производиться в рамках государственного оборонного заказа, будет украинского производства. Также он отметил, что в целом гособоронзаказ очень оптимистичный, поскольку в Украине появляется новое мощное высокотехнологичное оружие.

      Теги: Новости Украины Оружие Новости политики Укроборонпром Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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