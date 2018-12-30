Украина получает новое мощное эффективное оружие, - Полторак о гособоронзаказе

Министр обороны Степан Полторак утверждает, что новое вооружение, которое будет закупаться и будет производиться в рамках государственного оборонного заказа, будет украинского производства. Также он отметил, что в целом гособоронзаказ является очень оптимистичным, поскольку в Украине появляется новое мощное высокотехнологичное оружие.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки во Львовскую область, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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По его словам, государственный оборонный заказ, который был принят на Совете нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и "дает все основания бороться за будущее с большой перспективой".

"У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, который позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну. Также мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет", – отметил глава Минобороны.

В то же время Полторак подчеркнул, что приоритет, прежде всего, будет предоставляться отечественному производителю.

До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства, – подчеркнул министр.

Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. По словам главы ведомства Александра Турчинова, в 2019 году, в частности, будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия".