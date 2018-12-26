Какое оружие и технику создадут для армии Украины: СНБО утвердил оборонный заказ

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду, 26 декабря, утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования задач обороны и безопасности на 33,3 миллиарда гривен по сравнению с 2018 годом. Так, предусмотрено финансирование на сумму 212 миллиардов гривен, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.

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Турчинов также рассказал, по итогам выполнения государственного оборонного заказа в 2018 году Вооруженные силы получили более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, а также свыше 450 тысяч ракет и боеприпасов.

"В 2019 будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия", – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что прежде всего, это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, что "значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины".

Будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов,

– сказал Турчинов, отметив, что все новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.

Он также отметил, что с 2017 года в Украине начала действовать трехлетняя система гособоронзаказа, "что позволило государственным заказчикам и исполнителям ДОЗ четче планировать свою работу и ресурсы".

К слову, на этом же заседании СНБО Украины одобрил решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также из-за агрессии РФ в районе Керченского пролива.

Кроме того, СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией.