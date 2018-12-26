Яку зброю і техніку створять для армії Україні: РНБО затвердила оборонне замовлення

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в середу, 26 грудня, затвердила головні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Секретар РНБО Олександр Турчинов нагадав, що державний бюджет України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування завдань оборони і безпеки на 33,3 мільярда гривень у порівнянні з 2018 роком. Так, передбачено фінансування на суму 212 мільярдів гривень, що становить 5,37% валового внутрішнього продукту.

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Турчинов також розповів, за підсумками виконання державного оборонного замовлення у 2018 році Збройні сили отримали більше 3 тисяч зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів, а також понад 450 тисяч ракет і боєприпасів.

"У 2019 буде завершено низку пріоритетних проектів по створенню ракетної і ракетно-реактивної зброї", – зазначив секретар РНБО.

Він додав, що перш за все, це стосується ракет зі збільшеною дальністю ураження, комплексу крилатих ракет наземного базування для знищення морських цілей, що "значно посилить берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя України".

Будуть підтримуватися перспективні розробки та виробництво озброєння і військової техніки, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв'язку, бронетанкової техніки, розширено виробництво боєприпасів та снарядів,

– сказав Турчинов, наголосивши, що вся нова зброя та військова техніка мають відповідати стандартам НАТО.

Він також зазначив, що з 2017 року в Україні почала діяти трирічна система держоборонзамовлення, "що дозволило державним замовникам і виконавцям ДОЗ чіткіше планувати свою роботу і ресурси".

До слова, на цьому ж засіданні РНБО України схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб за проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за агресію РФ у районі Керченської протоки.



Окрім того, РНБО рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.