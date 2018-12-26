22:08
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, сьогодні
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Яку зброю і техніку створять для армії Україні: РНБО затвердила оборонне замовлення

      738 Читать новость на русском
      РНБО України затвердила державне оборонне замовлення до 2021 року
      РНБО України затвердила державне оборонне замовлення до 2021 року / Ілюстративне фото

      Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в середу, 26 грудня, затвердила головні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

      Про це повідомляє прес-служба РНБО.

      Секретар РНБО Олександр Турчинов нагадав, що державний бюджет України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування завдань оборони і безпеки на 33,3 мільярда гривень у порівнянні з 2018 роком. Так, передбачено фінансування на суму 212 мільярдів гривень, що становить 5,37% валового внутрішнього продукту.

      Читайте також: Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка

      Турчинов також розповів, за підсумками виконання державного оборонного замовлення у 2018 році Збройні сили отримали більше 3 тисяч зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів, а також понад 450 тисяч ракет і боєприпасів.

      "У 2019 буде завершено низку пріоритетних проектів по створенню ракетної і ракетно-реактивної зброї", – зазначив секретар РНБО.

      Він додав, що перш за все, це стосується ракет зі збільшеною дальністю ураження, комплексу крилатих ракет наземного базування для знищення морських цілей, що "значно посилить берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя України".

      Будуть підтримуватися перспективні розробки та виробництво озброєння і військової техніки, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв'язку, бронетанкової техніки, розширено виробництво боєприпасів та снарядів,
      – сказав Турчинов, наголосивши, що вся нова зброя та військова техніка мають відповідати стандартам НАТО.

      Він також зазначив, що з 2017 року в Україні почала діяти трирічна система держоборонзамовлення, "що дозволило державним замовникам і виконавцям ДОЗ чіткіше планувати свою роботу і ресурси".

      До слова, на цьому ж засіданні РНБО України схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб за проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за агресію РФ у районі Керченської протоки.

      Окрім того, РНБО рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

      Теги: Новини України Новини політики Зброя Збройні сили України РНБО Олександр Турчинов
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      1520
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      сьогодні , 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      248
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      сьогодні , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 2173
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 19:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 2723
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні буде прохолодно, синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем
       сьогодні , 09:31
      В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
       1 травня 2017 , 10:59
      Хавбек Динамо зізнався, що крав гроші
       21 жовтня , 13:40
      Інфографіка електрифікації України: звідки, скільки і які електрокари завозили українці у 2018 році
       3 грудня , 20:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук