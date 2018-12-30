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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Україна отримує нову потужну ефективну зброю, – Полторак про держоборонзамовлення

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      Міністр оборони Степан Полторак дав коментар щодо Держоборонзамовлення
      Міністр оборони Степан Полторак дав коментар щодо Держоборонзамовлення / 24 канал

      Міністр оборони Степан Полторак переконує, що нове озброєння, яке закуповуватиметься та вироблятиметься в межах державного оборонного замовлення, буде українського виробництва. Також він наголосив, що загалом держоборонзамовлення є дуже оптимістичним, оскільки в України з’являється нова потужна високотехнологічна зброя.

      Про це він розповів під час робочої поїздки на Львівщину, передає прес-служба Міністерства оборони України.

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      За його словами, державне оборонне замовлення, яке було ухвалено на Раді нацбезпеки та оборони, є дуже оптимістичним і "дає всі підстави боротися за майбутнє з великою перспективою".

      "У нас з’являється нова потужна високотехнологічна зброя, комплекс високоточної зброї, яка дасть можливість завдавати ураження противнику та захищати свою країну. Також ми плануємо збільшити закупку нового озброєння та того, якого в нас ще немає на озброєнні", – зауважив очільник Міноборони.

      Водночас Полторак підкреслив, що пріоритет, перш за все, надаватиметься вітчизняному виробнику.

      До 20 найменувань тих, яких немає сьогодні на озброєнні, ми плануємо закупити, і не тільки закупити, а й створити в Україні. Я б сказав, більшість із озброєння буде вітчизняного виробництва, — наголосив міністр.

      Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки та оборони затвердила головні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки. За словами очільника відомства Олександра Турчинова, у 2019 році, зокрема, буде завершено низку пріоритетних проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї". 

      Теги: Новини України Зброя Новини політики Міністерство оборони України Степан Полторак
      Джерело: 24 канал
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