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      В России готовят новую крылатую ракету для флота

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      В России заявили о разработке новой крылатой ракеты
      В России заявили о разработке новой крылатой ракеты / Фото из открытых источников

      В России начали работы по созданию новой крылатой ракеты "Калибр-М". Она вроде бы предназначена для нужд российского флота, поэтому ею вооружат военные корабли.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе РФ.

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      Россияне утверждают, что новая ракета будет иметь большую дальность стрельбы – до 4,5 тысяч километров. Кроме того, новинка получит большие габариты: вес боевой части – до 1 тонны.

      Так, ракету "Калибр-М" внесли в программу перевооружения до 2027 года – к тому времени ее якобы должны передать военно-морскому флоту РФ.

      "Калибр-М" должен стать на вооружение надводных кораблей и подводных лодок. Новую модификацию крылатой ракеты "Калибр" собираются использовать для нанесения наземных ударов.

      К слову, недавно глава Кремля Владимир Путин заявил, что новейшее оружие должно гарантировать России безопасность на десятилетия. Якобы, ему аналогов нет – и над этим должны задуматься все, кто "привык к агрессивной риторике".

      Теги: Новости политики Новости России Оружие
      Источник: 24 Канал
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