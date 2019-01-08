У Росії готують нову крилату ракету для флоту

У Росії розпочали роботи із створення нової крилатої ракети "Калібр-М". Вона начебто призначена для потреб російського флоту, відтак нею озброять військові кораблі.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело у військово-промисловому комплексі РФ.

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Росіяни стверджують, що нова ракета матиме більшу дальність стрільби – до 4,5 тисяч кілометрів. Окрім того, «"новинка" отримає більші габарити: вага бойової частини – до 1 тони.

Так, ракету "Калібр-М" внесли в програму переозброєння до 2027 року – до того часу її нібито мають передати на військово-морському флоту РФ.



"Калібр-М" має стати на озброєння надводних кораблів та підводних човнів. Нову модифікацію крилатої ракети "Калібр" збираються використовувати для нанесення наземних ударів.

До слова, незодавно очільник Кремля Володимир Путін заявив, що новітня зброя повинна гарантувати Росії безпеку на десятиліття. Мовяляв, їй аналогів немає – і над цим мають замислитись усі, хто "звик до агресивної риторики".