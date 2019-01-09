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      Украина получит от Канады оружие уже в этом году

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      Канада пришлет Украине новое оружие
      Канада пришлет Украине новое оружие / Фото из открытых источников

      Украина получит мощные снайперские винтовки – правительство Канады дало разрешение на закупку. Первую партию нового оружия должны доставить в этом году.

      Об этом рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, пишет "Укрифнорм".

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      Дипломат рассказал, что канадские винтовки являются рекордсменами по дальности прицельной стрельбы.

      Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена ​​в Украину,
      – сказал он.

      При этом Шевченко добавил, что необходимо "искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой". По его словам, в этом заинтересованы обе страны.

      "Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества", – отметил посол.

      К слову, недавно экс-посол США в Украине и директор Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев в связи с агрессией России в Керченском проливе.

      Теги: Канада Новости Украины Новости политики Оружие
      Источник: 24 Канал
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