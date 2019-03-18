Збройні сили України отримали півсотні авто від Канади: фото

Представники навчально-тренувальної місії операції UNIFIER передали автомобілі для потреб підрозділів військової служби ЗСУ. Тепер завдяки канадським збройним силам українські воїни отримали понад 50 "Фордів".

Тепер українські військові правоохоронці матимуть сучаснішу автомобільну техніку, адже усі автомобілі — 2018 року випуску, повідомляє прес-служба Міноборони.

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"Ми закупили 56 автомобілів Ford різних модифікацій, які дозволятимуть виконувати широкий спектр завдань – починаючи від перевезення особового складу підрозділів, здійснення патрулювання, позашляховиків підвищеної прохідності”, – цитує відомство офіцера військової поліції ЗС Канади Берні Карона.



ЗСУ отримала нові атомобілі від Канади/ Джерело: mil.gov.ua



Усі автомобілі – 2018 року випуску/ Джерело: mil.gov.ua

Частина переданої техніки залишиться у Львові.Водночас начальник 25 навчального центру ВСП ЗСУ Олег Керницький наголосив, що допомога з Канади значно підсилить можливості українських підрозділів.

Маємо чотири марки автомобілів: 10 мікроавтобусів Ford Transit для перевезення особового складу, повнопривідні Ford Ranger для потреб підрозділів спецпризначення, які виконують завдання з протидії диверсіям і терористичним актам,

– пояснив він.

Посол Канади в Україні Роман Ващук у Twitter зазначив, що вартість такої допомоги Україні складає понад мільйон доларів.

"Це набагато більше ніж передача автомобілів вартістю 1,2 мілйьона доларів. Це завершення комплексної дворічної програми повного перезапуску навчальної системи Військової Служби Правопорядку", – написав дипломат.