Вооруженные силы Украины получили полсотни авто от Канады: фото

Представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER передали автомобили для нужд подразделений военной службы ВСУ. Теперь благодаря канадским вооруженным силам украинские воины получили более 50 "Фордов".

Теперь украинские военные правоохранители будут иметь современную автомобильную технику, ведь все автомобили – 2018 года выпуска, сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые будут позволять выполнять широкий спектр задач – начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществления патрулирования, внедорожников повышенной проходимости", – цитирует ведомство офицера военной полиции ВС Канады Берне Карона.



ВСУ получила новые атомобили от Канады / Источник: mil.gov.ua

Все автомобили – 2018 года выпуска / Источник: mil.gov.ua

Часть переданной техники останется в Львове. В то же время начальник 25 учебного центра ВСП ВСУ Олег Керницкий отметил, что помощь из Канады значительно усилит возможности украинских подразделений.

Есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам,

– пояснил он.

Посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter отметил, что стоимость такой помощи Украине составляет более миллиона долларов.

"Это больше чем передача автомобилей стоимостью 1,2 милйьона долларов. Это завершение комплексной двухлетней программы полного перезапуска учебной системы Военной службы правопорядка", – написал дипломат.