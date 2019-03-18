Украинские военные на Донбассе ликвидировали укрепления оккупантов и боевика: эффектное видео
В оккупантов на Донбассе снова уменьшилось укреплений – военные Вооруженных Сил Украины рассказали об очередной успешной ликвидации точек боевиков.
Ликвидировали также одного оккупанта, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook и выложил видео.
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Да, пулеметным обстрелом Военные Вооруженных сил Украины уничтожили укрепления и пулеметную точку пророссийских боевиков.
"Адекватный ответ или очередной "шмаки бум"... По данным разведки, один оккупант присоединился к "200-й бригаде", – написал он.
Источник: 24 канал
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