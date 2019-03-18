09:31
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Пророссийский боевик побил гражданского на блокпосту

      84 Читати новину українською
      Пророссийский боевик побил гражданского на блокпосту
      Пророссийский боевик побил гражданского на блокпосту / Фото из открытых источников

      На блокпосту недалеко от Станицы Луганской области боевик российских оккупационных сил побил гражданского мужчину.

      В отчете ОБСЕ за 15 марта говорится, что в 12:00 на блокпосту вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской (15 километров северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели, как боевик трижды ударил гражданского 40-летнего мужчину.

      Читайте также: Под обстрелами боевиков погиб украинский военный: в оккупантов – существенные потери

      Позже член вооруженных формирований нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле.

      Когда боевик отошел от мужчины, то два сотрудника бригады первой помощи помогли пострадавшему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии.

      К слову, такое вызывающее поведение на блокпостах пророссийских оккупационных сил случается не впервые. К примеру, в 2015 году пьяный боевик застрелил гражданского, который хотел уехать из оккупированной территории, на блокпосту возле поселка Александровка Донецкой области.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 18 марта: неделя начнется с солнца и уверенного "плюса"
      сегодня
      1022
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости России Война Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 136
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 09:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 1172
      Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      сегодня , 07:02 Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      Настя Сукач 3480
      Російські "гачки" в біографіях кандидатів і кадровий маневр Порошенка: топ-5 блогів тижня
      17 марта , 22:00 Російські "гачки" в біографіях кандидатів і кадровий маневр Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1099
      Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      17 марта , 20:00 Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      Віталій Шабунін 997
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Известный тренер спрогнозировал, когда "Усик вынесет Хука"
       12 августа 2017 , 19:34
      Реал пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов за последние 10 лет после ужасного фейла
       2 октября 2018 , 23:00
      В Париже устроили распродажу бюджетных электромобилей
       16 ноября 2018 , 15:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук