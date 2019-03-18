Пророссийский боевик побил гражданского на блокпосту

На блокпосту недалеко от Станицы Луганской области боевик российских оккупационных сил побил гражданского мужчину.

В отчете ОБСЕ за 15 марта говорится, что в 12:00 на блокпосту вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской (15 километров северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели, как боевик трижды ударил гражданского 40-летнего мужчину.

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Позже член вооруженных формирований нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле.

Когда боевик отошел от мужчины, то два сотрудника бригады первой помощи помогли пострадавшему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии.

К слову, такое вызывающее поведение на блокпостах пророссийских оккупационных сил случается не впервые. К примеру, в 2015 году пьяный боевик застрелил гражданского, который хотел уехать из оккупированной территории, на блокпосту возле поселка Александровка Донецкой области.