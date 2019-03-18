Проросійський бойовик побив цивільного на блокпосту

На блокпосту неподалік Станиці Луганської області бойовик російських окупаційних сил побив цивільного чоловіка.

У звіті ОБСЄ за 15 березня йдеться, що о 12:00 на блокпості збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській (15 кілометрів на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили, як бойовик тричі вдарив цивільного 40-річного чоловіка.

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Пізніше член збройних формувань наніс йому ще один удар ногою, коли той вже лежав на землі.

Коли бойовик відійшов від чоловіка, то два співробітники бригади першої допомоги допомогли постраждалому сісти на лаву в розташованому неподалік укритті.

До слова, така зухвала поведінка на блокпостах проросійських окупаційних сил трапляється не вперше. До прикладу, у 2015 році п'яний бойовик застрелив цивільного, який хотів виїхати з окупованої території, на блокпосту біля селища Олександрівка на Донеччині.