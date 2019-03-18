Під обстрілами бойовиків загинув український військовий: в окупантів – суттєвіші втрати

Один український військовий загинув, ще двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів проросійських бойовиків 17 березня на окупованому Донбасі. За добу окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 7 разів застосували заборонену мінськими угодами важку зброю.

На всі обстріли Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому 3 та поранивши 4 окупантів.

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Російсько-окупаційні сили обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойовики тричі застосували протитанкові ракетні комплекси, повідомляє штаб ООС.

Проросійські бойовики 1 раз обстріляли опорні пункти українських військових біля Водяного. Так ворог гатив з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Один обстріл окупанти провели біля Мар’їнки, де вдарили про українських бійцях з мінометів калібру 120 міліметрів.

У районі Кримського російські окупаційні сили обстріляли бійців ООС двічі з мінометів 82-го калібру та двічі – з протитанкових ракетних комплексів. А біля Новотошківського українські військові потрапили під ворожий обстріл з протитанкових ракетних комплексів.

У районі Золотого-4 проросійські бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. У районі Новолуганського гатили з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів; біля Луганського – з гранатометів різних систем.

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