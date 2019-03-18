Под обстрелами боевиков погиб украинский военный: в оккупантов – существенные потери

Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков 17 марта на оккупированном Донбассе. За сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 7 раз применили запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие.

На все обстрелы Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом 3 и ранив 4 оккупантов.

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Российско-оккупационные силы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевики трижды применили противотанковые ракетные комплексы, сообщает штаб ООС.

Пророссийские боевики 1 раз обстреляли опорные пункты украинских военных возле Водяного. Там враг бил из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один обстрел оккупанты провели возле Марьинки, где ударили по украинских бойцах из минометов калибра 120 миллиметров.

В районе Крымского российские оккупационные силы обстреляли бойцов ООС дважды из минометов 82-го калибра и дважды – из противотанковых ракетных комплексов. А возле Новотошковского украинские военные попали под вражеский обстрел из противотанковых ракетных комплексов.

В районе Золотого-4 пророссийские боевики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра. В районе Новолуганского били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов; возле Луганского – из гранатометов различных систем.

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