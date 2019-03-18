Эшелон военной техники России сняли на видео на границе с Украиной
Российский военный эшелон зафиксировали 16 марта возле границы с Украиной. Он перевозил тяжелое оружие и был снят на видео в Ростовской области РФ.
"Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, – очередная ротация в "военторге" или "шахтах Донбасса", – иронично предположил офицер ВСУ Анатолий Штефан и добавил соответствующее видео.
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Источник: 24 канал
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