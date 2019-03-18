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      Эшелон военной техники России сняли на видео на границе с Украиной

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      Эшелон российской военной техники на границе с Украиной
      Эшелон российской военной техники на границе с Украиной / Иллюстративное фото

      Российский военный эшелон зафиксировали 16 марта возле границы с Украиной. Он перевозил тяжелое оружие и был снят на видео в Ростовской области РФ.

      "Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, – очередная ротация в "военторге" или "шахтах Донбасса", – иронично предположил офицер ВСУ Анатолий Штефан и добавил соответствующее видео.

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      Ростовська область 16 березня... Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Скоріше за все чергова ротація у воєнторзі або на шахтах Донбасу. Ютуб-канал вдячність за підписку https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg

      Опубліковано Anatoliy Shtefan Неділя, 17 березня 2019 р.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Железная дорога Оружие Новости России
      Источник: 24 канал
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