Ешелон військової техніки Росії зняли на відео на кордоні з Україною

Російський військовий ешелон зафіксували 16 березня біля кордону з Україною. Він перевозив важку зброю і був знятий на відео в Ростовській області РФ.

"Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Скоріше за все, – чергова ротація у "воєнторзі" або на "шахтах Донбасу", – іронічно припустив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та додав відповідне відео. Читайте також: "Я лежала під мінометним обстрілом і думала, що це кінець": спогади жінки-добровольця про війну Ростовська область 16 березня... Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Скоріше за все чергова ротація у воєнторзі або на шахтах Донбасу. Ютуб-канал вдячність за підписку https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg Опубліковано Anatoliy Shtefan Неділя, 17 березня 2019 р.