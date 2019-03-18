Ешелон військової техніки Росії зняли на відео на кордоні з Україною
Російський військовий ешелон зафіксували 16 березня біля кордону з Україною. Він перевозив важку зброю і був знятий на відео в Ростовській області РФ.
"Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Скоріше за все, – чергова ротація у "воєнторзі" або на "шахтах Донбасу", – іронічно припустив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та додав відповідне відео.
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Джерело: 24 канал
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