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      Ешелон військової техніки Росії зняли на відео на кордоні з Україною

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      Ешелон російської військової техніки на кордоні з Україною
      Ешелон російської військової техніки на кордоні з Україною / Ілюстративне фото

      Російський військовий ешелон зафіксували 16 березня біля кордону з Україною. Він перевозив важку зброю і був знятий на відео в Ростовській області РФ.

      "Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Скоріше за все, – чергова ротація у "воєнторзі" або на "шахтах Донбасу", – іронічно припустив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та додав відповідне відео.

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      Ростовська область 16 березня... Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Скоріше за все чергова ротація у воєнторзі або на шахтах Донбасу. Ютуб-канал вдячність за підписку https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg

      Опубліковано Anatoliy Shtefan Неділя, 17 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Зброя Залізниця
      Джерело: 24 канал
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