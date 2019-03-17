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      "Я лежала під мінометним обстрілом і думала, що це кінець": спогади жінки-добровольця про війну

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      П'ять років тому, 14 березня, півтисячі бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу. Саме ця дата стала основою для заснування Дня добровольця, який в Україні відзначають тепер щороку. Серед тих, хто сам зголосився захищати Батьківщину, немало сміливих дівчат та жінок.

      Одна з них львів'янка Юлія Блага. У 22 роки вона схитрила і поїхала на війну в найгарячіше місце фронту – селище Піски.

      Читайте також: День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів

      Як дівчина потрапила на війну

      Вона згадала, що з початком війни дівчат та жінок не хотіли брати на фронт. Проте Юлія, не вагаючись вирішила піти на війну. 

      Сталося так, що в мене був друг "Рубін". Він був не зовсім обізнаний у тому, що в мене нема ніякої підготовки. Зрештою, я трохи здурила і поїхала,
      – сказала Юлія.

      Відтак вона воювала у складі добровольчого батальйону ОУН. За два тижні тендітна Юлія Блага освоїла зброю, прийняла присягу та перетворилась на сміливицю з позивним "Чорна". На "нулі" займалась зв'язком, надавала допомогу пораненим та навіть ходила у вилазки.

      Юлія (зліва) з побратимами на війні
      Юлія (зліва) з побратимами на війні

      Ми висунулися у тихий і спокійний сонячний день. Тоді ніхто не стріляв, аж раптом ми попали під кулеметний та мінометний обстріл. Тоді я зрозуміла, що життя може закінчитися. Я лежала, розуміючи, що немає куди дітися і просто думала, що це кінець,
      – згадала доброволиця.

      Життя після війни

      Після повернення з фронту Юлія вирішили піти до лав Збройних сил. У дивізіоні артилерійської розвідки була замкомандиркою батареї.

      Я вважала, що маю зробити щось корисне для Батьківщини. Коли я приїхала, то відчувала, що не повністю виконала обов'язок перед країною. Мені здавалось, ще потрібно щось зробити корисне і я вирішила підписати контракт,
      – зазначила Юлія.

      Наразі дівчина служить у Львівському військкоматі, де йде підготовка до нового призову на строкову службу. Найбільше вона мріє про перемогу України у війні та особисте щастя. Вона зауважила, що прагне аби кожен українець долучився до спільної перемоги.


      Юлія служить у Львівському військкоматі

      День добровольця у Львові

      Цьогорічний День добровольця у Львові відзначають без концертів та пісень. Для бійців усіх добровольчих формувань це радше нагода знову побачити побратимі, а також згадати тих, кого вже немає з нами.

      Чи взагалі можна цей день вважати святом? Можливо, краще – Днем пам'яті тих, хто з власної волі вирішив захищати Батьківщину. Вони не розраховували на якісь привілеї, а просто зробили це за позивом серця,
      – наголосив доброволець Андрій Каратник.

      Наразі ж в Україні ще понад три тисячі добровольців залишаються не визнаними державою. Проте посвідчення добровольця та пільги отримали лише бійці на місцевому рівні у декількох областях. 

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      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Добровольці Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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