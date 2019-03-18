Українські військові на Донбасі ліквідували укріплення окупантів та бойовика: ефектне відео
В окупантів на Донбасі знову поменшало укріплень – військові Збройних Сил України розповіли про чергову успішну ліквідацію точок бойовиків.
Ліквідували також одного окупанта, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook та виклав відео.
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Так, кулеметним олстрілом Військові Збройних сил України знищили укрпілення та кулеметну точку проросійських бойовиків.
"Адекватну відповідь або черговий "шмакі бум"... За даними розвідки, один окупант приєднався до "200-ї бригади", – написав він.
Джерело: 24 канал
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