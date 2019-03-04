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      Чи продовжив ЄС санкції проти Януковича та його 11 соратників

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      ЄС продовжив санкції проти Януковича та його 11 соратників
      ЄС продовжив санкції проти Януковича та його 11 соратників / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз опублікував рішення про продовження санкцій проти екс-президента Віктора Януковича та 11 людей з його оточення.

      Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів 12 особам, повідомили на офіційному сайті Ради ЄС.

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      Усі 12 осіб, визнаниі відповідальними за привласнення українських державних коштів або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських громадських коштів.

      Однак, із санкційного списку виключили екс-голову адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Тож обмежувальні заходи щодо однієї особи не були продовжені.

      Що зараз із Віктором Януковичем?У січні 2019 року український суд визнав Януковича винним у державній зраді, пособництві в умисних діях для зміни меж території та держкордону України, пособництві у веденні агресивної війни. Екс-президенту доведеться відсидіти 13 років у в'язниці, якщо повернеться в Україну.

      Державна зрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у президента РФ Володимира Путіна застосувати його війська для "відновлення законності" в Україні. Так почалися анексія Криму та конфлікт на Донбасі.

      Невдовзі після вироку українського суду Янукович дав прес-конференцію у Москві. Він переконував, що більшість українців не вірять у його провину, а війна на Донбасі – нібито "конфлікт", створення Православної церкви України – "великий гріх" та багато іншого.

      Що відомо про Віктора Януковича: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Віктор Янукович Євросоюз Санкції Кримінальні новини Гроші
      Джерело: 24 канал
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