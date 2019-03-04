Продлил ли ЕС санкции против Януковича и его 11 соратников

Европейский союз опубликовал решение о продлении санкций против экс-президента Виктора Януковича и 11 человек из его окружения.

Совет продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов 12 лицам, сообщили на официальном сайте Совета ЕС.

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Все 12 человек признаны ответственными за присвоение украинских государственных средств или злоупотребление служебным положением, что привело к потери украинских общественных средств.

Однако, из санкционного списка исключили экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Поэтому ограничительные меры в отношении одного лица не были продолжены.

Что сейчас с Виктором Януковичем?

В январе 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границ территории и госграницы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президенту придется отсидеть 13 лет в тюрьме, если вернется в Украину.



Государственная измена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у президента РФ Владимира Путина применить войска для "восстановления законности" в Украине. Так начались аннексия Крыма и конфликт на Донбассе.



Вскоре после приговора украинского суда Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Он убеждал, что большинство украинцев не верят в его вину, а война на Донбассе – якобы "конфликт", создание Православной церкви Украины – "великий грех" и многое другое.

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