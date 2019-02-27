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      У Януковича ответили на расследование об "отмывании" миллионов

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      У Януковича отреагировали на расследование об "отмывании" миллионов
      У Януковича отреагировали на расследование об "отмывании" миллионов / 24 канал

      Адвокаты Виктора Януковича заявили, что информация об отмывании денег экс-президентом Украины является неправдивой и требуют ее опровергнуть.

      Представители Януковича объяснили, что подадут иск в суд, если телеканал, который расследовал эту схему, а не опровергнет информацию. Сообщило издание "Радио свобода".

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      Что известно о схеме отмывания денег Януковичем?
      Шведское телевидение SVT провело масштабное расследование о схеме отмывания денег Виктором Януковичем. По их данным, экс-президент Украины вывел при помощи шведского банка Swedbank не менее 34 миллионов шведских крон, то есть 3,6 миллиона долларов.

      "Распространенная шведским телеканалом SVT информация о якобы отмывании Виктором Януковичем денег через шведский банк Swedbank, а также много других утверждений, содержащихся в телесюжете, являются ложными и должны быть опровергнуты", – говорится в заявлении адвоката Виталия Сердюка.

      Что известно о Викторе Януковиче: смотрите видео

      Что сейчас с Виктором Януковичем?

      • В января 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границ территории и государственной границы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президенту придется отсидеть 13 лет в тюрьме, если он вернется в Украину.

      • Государственная измена Януковича заключается в том, что после бегства в России во время Майдана, в 2014 году, политик попросил у президента РФ Владимира Путина ввести его войска для "восстановления законности" в Украине. Так начались аннексия Крыма и конфликт на Донбассе.

      • Вскоре после приговора украинского суда Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Он убеждал, что большинство украинцев не верят в его вину, а война на Донбассе – якобы "гражданский конфликт", создание Православной церкви Украины – "большой грех" и тому подобное.

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      Теги: Новости Украины Расследования Деньги Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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