У Януковича відповіли на розслідування про "відмивання" мільйонів

Адвокати Віктора Януковича заявили, що інформація про відмивання грошей екс-президентом України є неправдивою і вимагають її спростувати.

Представники Януковича пояснили, що подадуть позов до суду, якщо телеканал, який розслідував цю схему, не спростує інформацію. Повідомило видання "Радіо свобода".

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Що відомо про схему відмивання грошей Януковичем?Шведське телебачення SVT провело масштабне розслідування про схему відмивання грошей Віктором Януковичем. За їхніми даними, екс-президент України вивів з допомогою шведського банку Swedbank щонайменше 34 мільйони шведських крон, тобто 3,6 мільйона доларів.

"Поширена шведським телеканалом SVT інформація про нібито відмиванні Віктором Януковичем грошей через шведський банк Swedbank, а також багато інших тверджень, що містяться в телесюжеті, є неправдивими та повинні бути спростовані", – йдеться в заяві адвоката Віталія Сердюка.

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Що зараз із Віктором Януковичем?

​• У січні 2019 року український суд визнав Януковича винним у державній зраді, пособництві в умисних діях для зміни меж території та держкордону України, пособництві у веденні агресивної війни. Екс-президенту доведеться відсидіти 13 років у в'язниці, якщо повернеться в Україну.

• Державна зрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у президента РФ Володимира Путіна застосувати його війська для "відновлення законності" в Україні. Так почалися анексія Криму та конфлікт на Донбасі.

• Невдовзі після вироку українського суду Янукович дав прес-конференцію у Москві. Він переконував, що більшість українців не вірять у його провину, а війна на Донбасі – нібито "конфлікт", створення Православної церкви України – "великий гріх" тощо.