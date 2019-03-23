Против Януковича и его 15 соратников Канада продлила санкции
Правительство Канады продлило действие экономических санкций против беглого президента Виктора Януковича и 15 его соратников. Новые ограничения будут действовать в течение пяти лет, то есть до марта 2024 года.
Решение об этом было опубликовано в официальном издании канадского правительства Canada Gazette, передает Укринформ.
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Под действие канадских санкций попали Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор Федорович и Александр Викторович Януковичи и Виталий Захарченко.
Согласно документу, все обнаруженные в Канаде активы вышеупомянутых лиц будут заморожены. Канадское правительство также запрещает любому в стране, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, а также вести с ними финансовые расчеты или предоставлять финансовые услуги.
В пояснениях к этому решению говорится, что его цель:
– предоставить дополнительное время для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи;
– гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными, а фигуранты списка смогут понести ответственность;
– сигнализировать канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине.
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К слову, благодаря такому шагу Канада одновременно сняла санкции с погибшего младшего сына Виктора Януковича и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.
Первые санкции против Януковича и его окружения Канада ввела 5 марта 2014 года и с тех пор они действовали.
Как Украина отрегала на преступления Виктора Януковича?
24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.
Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина ввести войска РФ для "восстановления законности" в Украине.
15 марта Канада ввела санкции против России за ее агрессию на Азове. Это коснется 114 человек и 15 компаний.
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