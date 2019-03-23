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      Против Януковича и его 15 соратников Канада продлила санкции

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      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / 24 канал

      Правительство Канады продлило действие экономических санкций против беглого президента Виктора Януковича и 15 его соратников. Новые ограничения будут действовать в течение пяти лет, то есть до марта 2024 года.

      Решение об этом было опубликовано в официальном издании канадского правительства Canada Gazette, передает Укринформ.

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      Под действие канадских санкций попали Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор Федорович и Александр Викторович Януковичи и Виталий Захарченко.

      Согласно документу, все обнаруженные в Канаде активы вышеупомянутых лиц будут заморожены. Канадское правительство также запрещает любому в стране, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, а также вести с ними финансовые расчеты или предоставлять финансовые услуги.

      В пояснениях к этому решению говорится, что его цель:

      – предоставить дополнительное время для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи;

      – гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными, а фигуранты списка смогут понести ответственность;

      – сигнализировать канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине.

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      К слову, благодаря такому шагу Канада одновременно сняла санкции с погибшего младшего сына Виктора Януковича и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.

      Первые санкции против Януковича и его окружения Канада ввела 5 марта 2014 года и с тех пор они действовали.

      Как Украина отрегала на преступления Виктора Януковича?
      24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

      Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина ввести войска РФ для "восстановления законности" в Украине.
       

      15 марта Канада ввела санкции против России за ее агрессию на Азове. Это коснется 114 человек и 15 компаний.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Раиса Богатырева Виталий Захарченко Андрей Клюев Сергей Клюев Николай Азаров Виктор Янукович Санкции Канада Новости политики
      Источник: 24 Канал
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