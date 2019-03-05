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      Деньги Януковича и его окружения уже не в ЕС: кто и почему избежал европейских санкций

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      Виктор Янукович, президент-беглец
      Виктор Янукович, президент-беглец / 24 канал

      Совет ЕС во вторник, 5 марта, продлил еще на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Однако санкционный список содержал 18 человек в 2014, а теперь – лишь 12. Шести одиозным экс-политикам и бизнесменам времен Януковича удалось выйти из-под внимания европейского правосудия.

      Кто и почему "выпал" из санкционного списка ЕС


      В частности, нет в списке больше Андрея Клюева – бывшего главы администрации Януковича. В 2018 из списка исчез и его брат и бизнес-партнер, нардеп Сергей Клюев. Клюевы – фигуранты уголовных производств, обвинены в мошенничестве и присвоении имущества в особо крупных размерах. Об этом говорится в материале DW.

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      В частности, следствие считает, что Андрей Клюев незаконно направил государственную поддержку контролируемому им же "Заводу полупроводников". Также Клюев способствовал тому, чтобы правительство незаконно сократило выплаты малообеспеченным семьям и детям-инвалидам, а эти деньги – более 200 миллионов гривен – направил компаниям брата как компенсацию процентов по кредитам от государственного "Укрэксимбанка".

      Клюєв
      Братья Андрей и Сергей Клюевы

      Чтобы вернуть Украине украденное, правоохранители должны доказать в судах незаконное происхождение замороженных в Европе денег лиц из санкционного списка. Ведь замораживание - мера временная. Но с доказыванием - проблемы. В декабре 2014 года Высший земельный суд Вены отказался замораживать активы Клюевых, считая представленные доказательства недостаточными. По той же причине прокуратура Вены в апреле 2016 года отказала украинской стороне в сотрудничестве по этому делу. И это помогло Клюевым добиться отмены санкций Евросоюза в Суде ЕС.

      Іванющенко
      Юрий Иванющенко, которого называют "серым кардиналом Януковича"

      2017 года из санкционного списка ЕС исключили Юрия Иванющенко, "серого кардинала Януковича". Иванющенко добился отмены санкций в Суде ЕС с такими же аргументами, как впоследствии братья Клюевы. Еще раньше по той же причине были сняты санкции с Алексея Азарова, экс-нардепа и сына бывшего премьера Николая Азарова.

      Азаров
      Алексей Азаров, экс-нардеп и сын премьера времен Януковича Николая Азарова

      О каких деньгах идет речь и смогут ли их вернуть Украине

      На самом деле в ЕС заблокированных на основании санкций денег почти не осталось. После 2014 года больше всего замороженных денег было в банках Латвии – примерно 50 миллионов евро. Сегодня же там на счетах остаются лишь где-то полмиллиона евро. Львиная доля средств Януковича и его окружения заблокированы за пределами ЕС.

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      Например, 27 миллионов швейцарских франков бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, замороженных в Лихтенштейне. А в Швейцарии заморожено всего 145 миллионов франков людей Януковича.

      Клименко
      Александр Клименко, министр доходов и сборов времен Виктора Януковича

      Большая их доля принадлежит Юрию Иванющенко – 72 миллиона франков. Также какая-то часть принадлежит Юрию Ефремову. Но разморозить активы в Швейцарии украинцам еще сложнее, чем в ЕС. Для возврата этих денег нужны еще более солидные юридические аргументы, чем просто "доказательства незаконного происхождения денег".

      К слову, в швейцарском санкционному списке, продленном 28 февраля еще на год, есть и братья Клюевы, и Алексей Азаров, и Юрий Иванющенко. Всего 19 украинцев, часть которых даже никогда не была в "черном списке" ЕС.

      blog_ava
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      5 марта
      670
      Теги: Коррупция Новости Украины Деньги Виктор Янукович Николай Азаров Сергей Клюев Андрей Клюев Санкции Александр Клименко
      Источник: 24 Канал
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