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      Гроші Януковича та його оточення уже не в ЄС: хто та чому уник європейських санкцій

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      Віктор Янукович, президент-утікач
      Віктор Янукович, президент-утікач / 24 канал

      Рада ЄС у вівторок, 5 березня, подовжила ще на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. Проте санкційний список містив 18 осіб у 2014, а тепер – лише 12. Шести одіозним екс-політикам та бізнесменам часів Януковича вдалося вийти з-під уваги європейського правосуддя.

      Хто і чому "випав" із санкційного списку ЄС

      Зокрема, нема у списку більше Андрія Клюєва – колись голови адміністрації Януковича. У 2018 зі списку зник і його брат та бізнес-партнер, нардеп Сергій Клюєв. Клюєви – фігуранти кримінальних проваджень, звинувачені у шахрайстві і привласненні майна в особливо великих розмірах. Про це йдеться у матеріалі DW.

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      Зокрема, слідство вважає, що Андрій Клюєв незаконно спрямував державну підтримку контрольованому ним же "Заводу напівпровідників". Також Клюєв сприяв тому, щоб уряд незаконно скоротив виплати малозабезпеченим сім'ям та дітям-інвалідам, а ці гроші – понад 200 мільйонів гривень – скерував компаніям брата як компенсацію відсотків за кредитами від державного "УкрЕксІмБанку".

      Клюєв
      Брати Андрій та Сергій Клюєви

      Щоб повернути Україні вкрадене, правоохоронці повинні довести у судах незаконне походження заморожених в Європі грошей осіб із санкційного списку. Адже замороження – захід тимчасовий. Та з доведенням – проблеми. У грудні 2014 року Вищий земельний суд Відня відмовився заморожувати активи Клюєвих, вважаючи подані докази недостатніми. З тієї ж причини прокуратура Відня у квітні 2016 року відмовила українській стороні у співпраці по цій справі. І це допомогло Клюєвим домогтися скасування санкцій Євросоюзу у Суді ЄС. 

      Іванющенко
      Юрій Іванющенко, якого називають "сірим кардиналом Януковича"

      2017 року з санкційного списку ЄС виключили Юрія Іванющенка, "сірого кардинала Януковича". Іванющенко домігся скасування санкцій в Суді ЄС з такими ж аргументами, як згодом брати Клюєви. Ще раніше з тієї ж причини були зняті санкції з Олексія Азарова, екс-нардепа і сина колишнього прем'єра Миколи Азарова. 

      Азаров
      Олексій Азаров, екс-нардеп і син прем'єра часів Януковича Миколи Азарова

      Про які гроші йде мова і чи зможуть їх повернути Україні

      Насправді в ЄС заблокованих на підставі санкцій грошей майже не залишилося. Після 2014 року найбільше заморожених грошей було у банках Латвії – приблизно 50 мільйонів євро. Сьогодні ж там на рахунках залишаються лише десь півмільйона євро. Левова частка коштів Януковича і його оточення заблокована поза межами ЄС.

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      Наприклад, 27 мільйонів швейцарських франків колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, заморожених у Ліхтенштейні. А у Швейцарії заморожено загалом 145 мільйонів франків людей Януковича.

      Клименко
      Олександр Клименко, міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича

      Більша їх частка належить Юрію Іванющенку – 72 мільйони франків. Також якась частина належить Юрію Єфремову. Але розморозити активи у Швейцарії українцям ще складніше, ніж в ЄС. Для повернення цих грошей потрібні ще більш солідні юридичні аргументи, аніж просто "докази незаконного походження грошей".

      До слова, у швейцарському санкційному списку, подовженому 28 лютого ще на рік, є і брати Клюєви, і Олексій Азаров, і Юрій Іванющенко. Загалом 19 українців, частина яких навіть ніколи не була в "чорному списку" ЄС.

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      Теги: Новини України Гроші Корупція Санкції Андрій Клюєв Сергій Клюєв Микола Азаров Віктор Янукович Олександр Клименко
      Джерело: 24 Канал
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