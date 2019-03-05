Гроші Януковича та його оточення уже не в ЄС: хто та чому уник європейських санкцій

Рада ЄС у вівторок, 5 березня, подовжила ще на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. Проте санкційний список містив 18 осіб у 2014, а тепер – лише 12. Шести одіозним екс-політикам та бізнесменам часів Януковича вдалося вийти з-під уваги європейського правосуддя.

Хто і чому "випав" із санкційного списку ЄС

Зокрема, нема у списку більше Андрія Клюєва – колись голови адміністрації Януковича. У 2018 зі списку зник і його брат та бізнес-партнер, нардеп Сергій Клюєв. Клюєви – фігуранти кримінальних проваджень, звинувачені у шахрайстві і привласненні майна в особливо великих розмірах. Про це йдеться у матеріалі DW.

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Зокрема, слідство вважає, що Андрій Клюєв незаконно спрямував державну підтримку контрольованому ним же "Заводу напівпровідників". Також Клюєв сприяв тому, щоб уряд незаконно скоротив виплати малозабезпеченим сім'ям та дітям-інвалідам, а ці гроші – понад 200 мільйонів гривень – скерував компаніям брата як компенсацію відсотків за кредитами від державного "УкрЕксІмБанку".



Брати Андрій та Сергій Клюєви

Щоб повернути Україні вкрадене, правоохоронці повинні довести у судах незаконне походження заморожених в Європі грошей осіб із санкційного списку. Адже замороження – захід тимчасовий. Та з доведенням – проблеми. У грудні 2014 року Вищий земельний суд Відня відмовився заморожувати активи Клюєвих, вважаючи подані докази недостатніми. З тієї ж причини прокуратура Відня у квітні 2016 року відмовила українській стороні у співпраці по цій справі. І це допомогло Клюєвим домогтися скасування санкцій Євросоюзу у Суді ЄС.

Юрій Іванющенко, якого називають "сірим кардиналом Януковича"

2017 року з санкційного списку ЄС виключили Юрія Іванющенка, "сірого кардинала Януковича". Іванющенко домігся скасування санкцій в Суді ЄС з такими ж аргументами, як згодом брати Клюєви. Ще раніше з тієї ж причини були зняті санкції з Олексія Азарова, екс-нардепа і сина колишнього прем'єра Миколи Азарова.



Олексій Азаров, екс-нардеп і син прем'єра часів Януковича Миколи Азарова

Про які гроші йде мова і чи зможуть їх повернути Україні

Насправді в ЄС заблокованих на підставі санкцій грошей майже не залишилося. Після 2014 року найбільше заморожених грошей було у банках Латвії – приблизно 50 мільйонів євро. Сьогодні ж там на рахунках залишаються лише десь півмільйона євро. Левова частка коштів Януковича і його оточення заблокована поза межами ЄС.

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Наприклад, 27 мільйонів швейцарських франків колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, заморожених у Ліхтенштейні. А у Швейцарії заморожено загалом 145 мільйонів франків людей Януковича.



Олександр Клименко, міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича

Більша їх частка належить Юрію Іванющенку – 72 мільйони франків. Також якась частина належить Юрію Єфремову. Але розморозити активи у Швейцарії українцям ще складніше, ніж в ЄС. Для повернення цих грошей потрібні ще більш солідні юридичні аргументи, аніж просто "докази незаконного походження грошей".

До слова, у швейцарському санкційному списку, подовженому 28 лютого ще на рік, є і брати Клюєви, і Олексій Азаров, і Юрій Іванющенко. Загалом 19 українців, частина яких навіть ніколи не була в "чорному списку" ЄС.