Новинський вніс 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову

Народний депутат від "Опозиційної платформи — за життя" Вадим Новинський особисто вніс заставу за екс-міністерку охорони здоров’я часів Януковича Раїсу Богатирьову.

Про це Новинський сказав у кулуарах новообраної Верховної Ради ІХ скликання після урочистого засідання, пише УНІАН.

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Вже внесли,

– сказав опозиціонер.

Богатирьова прилетіла в Україну рейсом з Мінська 27 серпня. В аеропорту "Київ" (Жуляни) її затримали прикордонники і одразу передали співробітникам Національної поліції.

Печерський районний суд Києва 28 серпня обрав очільниці Міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсі Богатирьовій запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою, або заставу у розмірі 6 мільйонів гривень.

Таким чином у найближчі дні Богатирьова має вийти на волю з СІЗО у Києві.

Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Віктора Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

У чому підозрюють Богатирьову?З жовтня 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила екс-міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову у розшук. У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. До вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали.



Чиновницю підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.



Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.